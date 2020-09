Bonaccini: “Mihajlovic simpatico, non sembra di destra”

“È troppo simpatico Sinisa… È che io vedo giocare il Bologna: lui per me è un grandissimo allenatore. La squadra gioca aperta, non si chiude mai, ci sono giocatori da tutto il mondo… Non sembra neanche uno di destra…”. Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ai microfoni de “L’aria che tira” su La7 ha risposto all’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che, dopo aver appoggiato alle Regionali emiliane la candidata di Lucia Borgonzoni della Lega, nei giorni scorsi ha lodato la decisione di Bonaccini di riaprire gli stadi ai tifosi, dicendo che il governatore emiliano “non sembra neanche uno di sinistra”.

