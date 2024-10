Data center e privatizzazioni: cosa c’è dietro l’incontro tra Meloni e l’a.d. del fondo Blackrock

Da quando siede a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha evidentemente cambiato idea sul peso della finanza privata nelle politiche pubbliche. Nel giugno di due anni fa, a Marbella, davanti ai militanti del partito spagnolo Vox, la leader di Fratelli d’Italia gridava il suo “No alla grande finanza internazionale”. Oggi invece, da premier, la stessa Meloni imbastisce trattative per conto dello Stato italiano proprio con i più importanti fondi d’investimento di Wall Street.

Dopo aver favorito la vendita della rete di Tim a Kkr, la presidente del Consiglio ha intensificato i contatti in particolare con Blackrock, fondo che gestisce asset per 10mila miliardi di dollari, pari a quasi cinque volte il Pil dell’Italia.

Ieri, lunedì 30 settembre, Meloni ha ricevuto nei suoi uffici Larry Fink, presidente e amministratore delegato di Blackrock. Una nota ufficiale del Governo spiega che i due – che si erano già visti lo scorso giugno nel corso del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia – hanno discusso di “possibili investimenti del fondo Usa in Italia nell’ambito dello sviluppo di data center e delle correlate infrastrutture energetiche di supporto” e di “opportunità di investimento nel campo delle infrastrutture nazionali di trasporto e in altri settori di natura strategica”.

“È stato concordato come immediato seguito operativo la costituzione di un ristretto gruppo di lavoro, coordinato da Palazzo Chigi, dedicato all’attuazione dei progetti da sviluppare in collaborazione”, si legge nel comunicato dell’esecutivo, secondo cui Meloni e Fink hanno discusso anche di “strumenti finanziari multilaterali nell’ambito della finanza climatica” in particolare rispetto a possibili partenariati tra l’Italia e Paesi africani.

Blackrock è da anni il secondo azionista di Enel – controllata dal Ministero dell’Economia – e nelle scorse settimane ha ricevuto dal Governo italiano il via libera per acquistare una quota di oltre il 3% della partecipata Leonardo. Sta facendo discutere, inoltre, l’indiscrezione secondo cui l’esecutivo sta trattando con il fondo newyorkese per affidargli in gestione 3 miliardi di euro di asset di Sace, gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Tesoro.

Come noto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è impegnato in un ampio piano di privatizzazioni per racimolare risorse utili in vista della prossima manovra finanziaria, che dovrà fare i conti con i vincoli imposti dal Patto di Stabilità europeo. Potrebbero finire sul mercato, fra le altre, quote di Poste Italiane e del Gruppo Ferrovie dello Stato.

