Una nuova polemica coinvolge il nome di Guido Bertolaso, questa volta al centro delle attenzioni ci sarebbe il viaggio che l’ex capo della Protezione Civile avrebbe compiuto in Sicilia e più precisamente a Trapani. È stato lo stesso presidente della Regione, Nello Musumeci a rivelare in conferenza stampa sui ritardi Anas che Guido Bertolaso era arrivato in Sicilia dove tiene la sua barca e che avendolo saputo lo aveva incontrato informalmente a pranzo per offrirgli l’incarico di capo della task force per l’emergenza Covid al posto dell’arrestato Antonio Candela. Ruolo che Bertolaso avrebbe rifiutato perché, ha spiegato Musumeci, “troppo impegnato”.

Un viaggio di piacere quindi, con un inaspettato incontro informale, che non ricadrebbe nelle norme anti Coronavirus fortemente volute dallo stesso Musumeci: vietati gli spostamenti se non di lavoro o per motivi di salute. E così la questione si sposta sul piano politico perché il deputato regionale Claudio Fava chiede delucidazioni tramite un’interrogazione parlamentare: “L’ordinanza del presidente della Regione in merito all’ingresso nel territorio regionale per motivi non lavorativi è ancora valida o va interpretata in base ai rapporti di amicizia personali e politici? Dalla stampa apprendiamo che la visita in Sicilia di Bertolaso sarebbe riconducibile esclusivamente a questioni personali e pertanto, come ogni cittadino che vuole entrare nel territorio regionale, avrebbe dovuto rispettare le stringenti disposizioni emanate dal presidente della Regione in merito alla quarantena obbligatoria”.

Pronta la risposta dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che nel pomeriggio emana una nota in cui senza chiarire i dettagli lascia intendere che il viaggio di Bertolaso sarebbe avvenuto per lavoro, in particolare su invito della stessa Regione. “Mi spiace che Claudio Fava abbia preso un abbaglio, perché un abbaglio prima di lui lo ha preso la stampa – scrive Razza – L’ordinanza del presidente della Regione specifica con chiarezza quali categorie di soggetti non sono sottoposti alla quarantena. Tra questi rientrano coloro che si trovano in Sicilia per ragioni di lavoro. Per ora punto”. Eppure, le parole di Razza non trovano riscontro nelle affermazioni del governatore, che soltanto ieri, in una dichiarazione all’Agi, aveva detto: “Sapevo che Bertolaso andava a Trapani dove ormeggia la sua barca, così ci siamo incontrati e abbiamo mangiato assieme qualcosa. Abbiamo affrontato tanti temi, ma mai parlato di affidargli il posto di Candela”.

