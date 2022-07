Berlusconi: “Non abbiamo responsabilità nella caduta del governo. Draghi era stanco”

“Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene”. Silvio Berlusconi addossa in parte a Mario Draghi la responsabilità per gli eventi di mercoledì scorso che hanno portato alla caduta del governo. “Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis”, ha detto il fondatore di Forza Italia in un’intervista al direttore di Repubblica Maurizio Molinari. “In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra”.

Nell’intervista, il Cavaliere ha parlato della fine del governo e della prossima campagna elettorale, spiegando la posizione del suo partito durante il giorno chiave del 20 luglio, quando Forza Italia e Lega hanno scelto insieme al Movimento 5 stelle di non votare la fiducia al goevrno.

“Noi siamo una forza responsabile, non abbiamo nulla da spartire con i 5Stelle. Abbiamo fatto parte di una maggioranza di unità nazionale, di un governo che io ho voluto che nascesse”, ha detto Berlusconi. “Non avevamo motivo per farlo cadere”. L’ex presidente del Consiglio ha ricordato come i partiti del centrodestra di governo avessero chiesto di formare un nuovo governo senza il partito guidato da Giuseppe Conte, che il 14 luglio aveva già abbandonato l’Aula durante il voto di fiducia sul decreto Aiuti, spingendo Draghi una prima volta alle dimissioni.

“Avevamo proposto una risoluzione che prevedeva un nuovo esecutivo senza i grillini. Ma Draghi ha deciso di mettere la fiducia sulla mozione Casini, che non conteneva queste indicazioni. Ecco perché, a quel punto, il gruppo di Forza Italia non ha potuto fare altro che uscire dall’aula”, ha detto, attribuendo il comportamento del capo del governo alla stanchezza. “La mia impressione è che si fosse stancato, che non avesse più voglia di andare avanti”, ha sottolineato. “Sa, il lavoro di presidente del Consiglio ha orari più lungi di quelli di governatore di una banca centrale… In ogni caso, ha scelto lui. Forza Italia non ha alcuna responsabilità nella caduta di questo governo”.