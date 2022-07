Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 22 luglio 2022

Dopo lo scioglimento delle Camere, l’Italia si prepara ad andare a nuove elezioni il 25 settembre. “Non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando”, ha spiegato ieri Sergio Mattarella, poche ore dopo aver accettato le dimissioni di Mario Draghi dalla guida del governo, che rimane in carica “per il disbrigo degli affari correnti”. “Mi auguro che pur nell’intensa campagna elettorale vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo”, ha aggiunto Mattarella. I partiti si preparano quindi al voto che si terrà in autunno per la prima volta nella storia repubblicana. Le ultime notizie di oggi, venerdì 22 luglio 2022, sulla crisi di governo.

Crisi di governo, le ultime notizie

Ore 11.10 – Governo, circolare Draghi su affari correnti: “Possibile adottare decreti legge” – “Il governo rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal parlamento e nell’adozione degli atti urgenti”. E’ quanto si legge al punto 1 della circolare del presidente del Consiglio dei ministri inviata a ministri, viceministri e sottosegretari, nel quale il capo del governo richiama “richiamare l’attenzione di tutti i componenti del governo sulle necessità di attenersi rigorosamente alle seguenti direttive circa lo svolgimento delle proprie funzioni”. Tra gli atti urgenti sono compresi “gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze nazionali, le emergenze derivante dalla crisi internazionale e la situazione epidemiologica da covid-19. Il governo – si legge ancora – rimane altresì impegnato nell’attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del piano nazionale degli investimenti complementari (Pnc). Dovrà in ogni caso essere assicurata la continuità dell’azione amministrativa”. Al punto 3, quello relativo all’attività normativa, si spiega esplicitamente che “qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione, potrà procedersi all’adozione di decreti legge”.

Ore 11.00 – Madrid, la caduta del governo italiano è una cattiva notizia – “La caduta del governo italiano è una cattiva notizia”: lo ha sostenuto la vicepremier e ministra dell’Economia spagnola, Nadia Calviño, parlando, in un’intervista concessa alla televisione pubblica Tve, dello scenario di ‘instabilità” internazionale che affronta l’Europa in cui si è aggiunta ora la crisi politica a Roma. “L’instabilità politica genera più incertezze in un momento di già grandi incertezze per la guerra della Russia”, ha affermato per spiegare che quanto succeda in Italia può avere un impatto anche per gli spagnoli. Quello italiano, ha poi aggiunto, era “un governo di unione, con una visione riformista, e con un messaggio chiaro di coerenza nella politica economica”, a capo di un Paese che rappresenta “una grande economia della zona Euro e con una grande influenza su di essa”.

Ore 10.50 – Migranti, Salvini posta foto: “Torna sicurezza”. Casarini: “Pallone gonfiato” – Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell’Interno. Voi che ne dite Amici?”. Lo scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini, postando una sua foto con sullo sfondo un barcone di migranti e la scritta ‘Torna la sicurezza, torna il coraggio’. A stretto giro di posta la replica, sempre sui social, di Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans: “Ci vediamo presto pallone gonfiato”. Casarini nei giorni scorsi si è recato a Lampedusa per verificare le condizioni sull’isola dopo gli sbarchi degli ultimi giorni. “La descrizione apocalittica dell’isola invasa è folle oltre che falsa – ha detto all’Adnkronos -. Chi sta qui nemmeno si accorge, se non vuole, della presenza di persone migranti che stanno chiuse dentro un hotspot militarizzato. Ma capisco che per alcuni la campagna elettorale è già iniziata e Lampedusa come sempre è utilizzata come spot”.

Ore 10.40 – Economist: Draghi vittima ambizione partiti e interessi personali – Mentre all’inizio del suo mandato Mario Draghi era riuscito a far emergere “il meglio della politica italiana”, dopo “soli 17 mesi è finito vittima del loro peggio”, dall’ “ambizione” agli interessi personali fino “all’incapacità di capire, o forse di preoccuparsi, che gli eventi nel loro travagliato Paese hanno spiacevoli implicazioni ben oltre i loro confini”. Così l’Economist commenta la crisi politica italiana, sottolineando che le elezioni anticipate “non potrebbero avvenire in un momento meno opportuno, nel mezzo di almeno tre crisi interconnesse: l’invasione dell’Ucraina, l’energia e l’inflazione”.

Ore 10.30 – Franceschini: alleanza larga in nome Draghi ma no M5s – “Rivendico quello che abbiamo fatto in questi anni”. Lo ha detto Dario Franceschini al Corriere della Sera. “Non solo perche’ l’alleanza con loro e la nascita del governo nel 2019 hanno impedito che Salvini prendesse in mano il Paese, e non oso immaginare che sarebbe successo con la pandemia, la crisi economica e la guerra in Ucraina, ma anche perche’ sapevamo che quel percorso avrebbe aiutato l’evoluzione dei 5 Stelle. E un’evoluzione c’e’ stata. Come dimostra l’esperienza di governo con il M5S e come testimonia la strada intrapresa da alcuni di loro, a cominciare da Di Maio, e il travaglio dei ministri e di tanti deputati che avrebbero votato la fiducia. Purtroppo questo percorso e’ stato interrotto drasticamente da Conte, e me ne dispiace”, osserva.

Ore 10.20 – Salvini: Pronti a vincere le politiche e in Lombardia nel 2023 – “Il centrodestra è pronto a vincere le elezioni Politiche il 25 settembre e a confermarsi alle Regionali della primavera 2023. In particolare, in Lombardia il nostro Attilio Fontana lavorerà fino all’ultimo giorno nell’interesse dei cittadini e prima di affrontare la campagna elettorale. Uniti si vince”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Ore 10.10 – Meloni: “Storia ha dato ragione a Fdi, ora parola a italiani” – “Abbiamo avuto tre governi diversi con tre maggioranze diverse. Ce n’è uno che ha funzionato? No. La storia ci ha dato ragione. Perché gli unici governi che funzionano sono quelli a maggioranza coesa. La parola agli italiani”. Lo scrive su Fb Giorgia Meloni.

Ore 10.00 – Brunetta: Berlusconi ha perso lucidità e umanità – Dice di volergli ancora bene, ma per Renato Brunetta, “Berlusconi ha perso lucidità e umanità”. Questa la sintesi cui giunge il ministro uscente per la Pubblica amministrazione dopo aver lasciato Forza Italia per il mancato voto di fiducia al governo Draghi. In un intervento su La Stampa, Brunetta usa parole dure: “Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia”. Per il ministro, “sono degli irresponsabili coloro che non hanno votato la fiducia al presidente del Consiglio, anteponendo l’interesse di parte all’interesse del Paese”. E secondo Brunetta, “per il centrodestra e per l’Italia non c’è alcun futuro nelle tentazioni tardoprovinciali del sovranismo, che vagheggia un’infantile egemonia nazionale”. Berlusconi accusa lui e Gelmini di irriconoscenza e dice che chi lascia Forza Italia non avrà futuro. “Caro presidente Berlusconi”, replica Brunetta, “continuo a volerti bene, ma tu hai sprecato una grande occasione, quella di lasciare una nobile eredità all’Italia”. “Peccato che concludi col rancore e con battute che fanno male soprattutto a te”, chiosa.

Ore 9.40 – Berlusconi: Draghi? Si era stancato. Non abbiamo colpe – “Non volevamo far cadere il premier ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo gia’ al lavoro per un nuovo governo di centrodestra”. Cosi’ Silvio Berlusconi a ‘Repubblica’. L’ex premier parla anche al ‘Giornale’ e alla ‘Stampa’. “Noi siamo una forza responsabile, non abbiamo nulla da spartire con i 5Stelle. Abbiamo fatto parte di una maggioranza di unita’ nazionale, di un governo che io ho voluto che nascesse. Non avevamo motivo per farlo cadere”, ha osservato.

Ore 9.20 – Di Maio: “Agenda Draghi sarà nostro programma, sto con i responsabili” – “L’agenda Draghi non deve cadere nella polvere. Noi la prendiamo in carico. E non solo per gli aspetti dell’emergenza. Ho visto e apprezzato il metodo di lavoro: obiettivi, non chiacchiera politica. Se vogliamo spendere i soldi, per esempio, abbiamo bisogno di sindaci messi in grado di fare il proprio lavoro: il vero nemico della transizione ecologica è la burocrazia”. Lo ha detto al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aggiungendo che “il partito di Conte, lo ripeto, si è isolato da solo. E forse neppure l’avevano valutato fino in fondo. Tanti, come me, ci avevano creduto. Ora c’è bisogno di qualcosa di nuovo. Quel partito si doveva istituzionalizzare per realizzare i suoi programmi, doveva governare per attuare le sue idee. Ma ha finito per sabotare se stesso. Draghi è stato vittima di forze politiche che a parole vogliono il bene del Paese e nei fatti buttano giù il governo così, come fosse un hobby. Nonostante la pandemia, la guerra, il disagio sociale”.

Ore 9.10 – – Di Maio: “Con addio Draghi non ci guadagna l’Italia ma neanche 5 Stelle e Lega” – “Il partito di Conte e il partito di Salvini sono in crisi nei sondaggi. E hanno anteposto l’interesse della propria forza politica a quello del Paese. L’Italia non è andata a guadagnarci con le elezioni anticipate e con l’addio di Draghi. Ma non prevedo neppure vantaggi per loro”. Lo ha detto al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aggiungendo che M5S e Lega “pagheranno un prezzo, politicamente: questo è evidente. Ma nella loro testa era più sensato strappare. In tanti paesi europei la stabilità è un valore al massimo livello. In Italia per troppe forze l’instabilità è una bussola. Il partito di Conte ha una grande responsabilità perché ha innescato la crisi. Con il nostro Movimento avevamo creato governi e non picconato governi”.

Ore 8.00 – Media russi: Draghi in fuga da una nave che affonda – I media russi danno oggi ulteriore spazio e riflessioni sulle dimissioni di Mario Draghi, ricordandone tutti la posizione “fortemente anti-russa”. L’agenzia Tass, a firma della corrispondente a Roma, pubblica un pezzo che si chiede nel titolo: “C’e’ vita dopo Draghi? Le conseguenze della crisi per l’Italia”. “Draghi gode di autorita’ indiscussa negli Usa e nell’Ue”, sottolinea l’articolo, “nella questione della crisi ucraina ha preso una delle posizioni piu’ dure nei confronti della Federazione russa”.

Ore 7.30 – Letta: “Sarà difficile ricomporre con il M5s” – “Evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente” con il M5s “lascia un segno e difficilmente sarà ricomposto”. Lo ha detto ieri sera il segretario del Partito democratico in un’intervista al Tg3. “Il gesto di ieri (mercoledì, ndr) e quello accaduto in questi giorni è sostanza, non è un fatto semplice di forma”.

Ore 7.20 – Conte: “Grillo sconcertato e sgomento per attacchi a M5s” – “Oggi era il compleanno di Grillo, ci siamo sentiti e gli ho fatto gli auguri. Anche lui è rimasto come me sconcertato, sgomento, per gli attacchi che abbiamo subito, e per il fatto che quasi tutte le forze politiche erano lì a chiedere il Movimento fuori dalla maggioranza. Siamo rimasti sorpresi da questo livore, da questa aggressione”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Zona bianca, su Rete4. “E’ ovvio che mi presenterò alle elezioni come leader del Movimento 5 Stelle”, ha aggiunto.

Ore 7.00 – Di Maio: “L’Italia ha ancora bisogno di Draghi” – “Io credo che l’Italia abbia ancora bisogno di Mario Draghi”. Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a Corriere Tv. “Io non posso stare con coloro che con il sovranismo, il populismo e l’opportunismo hanno buttato giù il governo. Voglio stare con chi crede nella stabilità, nella responsabilità e nelle riforme”, ha aggiunto riferendosi al suo futuro politico.

Ore 06.30 – Governo pronto a intervenire per decreto aiuti bis –L’esecutivo è già al lavoro sul decreto aiuti bis. Lo si apprende da fonti di governo che fanno riferimento all’invito del presidente della Repubblica a intervenire su energia e bollette in questa fase di difficoltà economica per il Paese e i cittadini.

