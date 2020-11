Dritto e rovescio, rissa tra Beatrice Lorenzin e il ristoratore che tiene aperto il locale | VIDEO

Scontro tra Beatrice Lorenzin e un ristoratore di Modena nel corso dell’ultima puntata di Dritto e rovescio su Rete 4. Il professionista in collegamento ha deciso di sfidare le misure anti-Covid – a suo dire ingiuste – tenendo aperto il suo ristorante oltre gli orari consentiti dall’ultimo dpcm. Il ristoratore definisce il suo gesto di protesta un “atto di resistenza”. Dopo queste parole si scatena l’ira dell’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ospite in studio.

“Se lui viene qua a dire ‘non ce la faccio’, lo capisco e lo ascolto. Ma se lui viene qua a insultare e a dire che fa bene a fare così, eh no. Non perché sta insultando me, ma perché lei le persone che vengono là dentro in piena epidemia a Modena, lei è responsabile di quel che succede“.

“Mi meraviglio di lei – risponde il ristoratore di Modena -, lei è ex ministro della Salute e sta offendendo…”. A quel punto Beatrice Lorenzin urla contro il ristoratore: “Lei deve stare zitto, lei sta rischiando con la salute del persone, non ha nessun diritto di mettere a rischio la vita dei suoi clienti”. La rissa è molto accesa e il conduttore Paolo Del Debbio decide di chiudere il confronto tra l’esponente del Pd e il ristoratore “Fermiamoci qua”.

“Lei sta rischiando con la salute delle persone” Beatrice Lorenzin si rivolge al ristoratore che non rispetta il decreto e rimane aperto #Drittoerovescio pic.twitter.com/fFdh2mzylV — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 26, 2020

