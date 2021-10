Ballottaggi 2021, l’affluenza: tutti i dati delle comunali

Affluenza in calo ai ballottaggi per l’elezione dei sindaci in 65 comuni. Secondo i dati riportati dal Viminale aggiornati alle ore 19, è andato a votare il 26,71% degli aventi diritto. Alla stessa ora, al primo turno l’affluenza era arrivata al 31,65%. A Roma ha votato il 25,28% rispetto al 29,50% del primo turno alla stessa ora, mentre a Torino l’affluenza è scesa al 25%, dal 29,29% precedente.

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 si sono tenuti i ballottaggi per l’elezione dei sindaci di 65 comuni, tra cui anche 3 capoluoghi di regione, Roma, Torino e Trieste, e 6 città capoluogo di provincia, Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese.

