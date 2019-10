Giachetti a TPI: “Italia Viva è contraria all’aumento dell’Iva e delle tasse”

“Italia Viva ha da sempre detto di essere contraria a qualsiasi aumento delle tasse”, commenta ai microfoni di TPI Roberto Giachetti, deputato ex Pd, passato al partito di Renzi Italia Viva.

“D’altra parte – continua Giachetti – la ragione fondante dell’esistenza di questo governo era non permettere l’aumento dell’Iva. E noi siamo fedeli a questa linea”.

Con la Nota di aggiornamento al Def il Governo ha annunciato di aver scongiurato l’aumento dell’Iva per il 2020 con uno stanziamento da 23 miliardi di euro. Il tema, però, continua ad agitare la maggioranza. Si è parla ancora, infatti, di una possibile rimodulazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’ipotesi, in pratica, è quella di alzare l’Iva su alcuni beni (o per alcune forme di pagamento) e di tenerla al livello attuale (o abbassarla) per altri.

Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che l’idea di aumentare l’aliquota per chi paga in contanti e di diminuirla per chi paga con carte (come misura di contrasto all’evasione fiscale) è stata considerata, ma è stata poi scartata.

“Dopo tutte le polemiche, sia Franceschini, sia Conte hanno detto che i problemi non si pongono più”, ha sottolineato Giachetti a TPI.

