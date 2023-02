Chi è Attilio Fontana, il candidato del centrodestra che si è confermato governatore della Lombardia

Attilio Fontana si conferma governatore della Lombardia, ecco chi è

Attilio Fontana vince le elezioni regionali in Lombardia e si conferma governatore: ecco chi è il candidato del centrodestra che guiderà il Pirellone per altri cinque anni.

Nato a Varese, Fontana, 70 anni, di professione fa l’avvocato: dal 1980, infatti, è titolare di uno studio legale. Leghista di lungo corso, dal 7 maggio 1995 al 13 giugno 1999 ha ricoperto l’incarico di sindaco di Induno Olona, comune di 10mila abitanti situato in provincia di Varese.

Nel 2000 si candida alle elezioni regionali in qualità di consigliere venendo eletto con 5.194. Successivamente diviene presidente del Consiglio regionale, carica che gli viene confermata anche nel 2005 dopo essere stato rieletto alle elezioni successive.

Nel 2018, dopo la decisione dell’ex governatore lombardo Roberto Maroni di non candidarsi per un secondo mandato, annuncia la sua candidatura alla regione Lombardia diventando il candidato del centrodestra.

Attilio Fontana vince le elezioni con il 49,75% dei voti contro il 29,09% del candidato di centro-sinistra, l’ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori, diventando il nuovo governatore della Lombardia.

Tra i momenti più difficili del suo mandato c’è l’emergenza Covid, che colpisce per prima proprio la regione Lombarda. Attilio Fontana è stato accusato di non aver saputo affrontare l’epidemia e di aver agito con poca tempestività non ordinando la zona rossa nei comuni della Val Seriana, motivo per cui il 29 maggio 2020 Fontana viene convocato dalla Procura di Bergamo come persona informata sui fatti per le indagini con l’ipotesi di epidemia colposa sulla gestione dei primi casi di Covid all’ospedale di Alzano Lombardo, sui morti delle RSA e sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro. A sua difesa, dichiara di aver proposto misure restrittive per alcuni comuni, cui sarebbe però spettata al Governo l’attuazione.

Vita privata

Sposato con Laura Castelli, dalla quale è successivamente separato, si è risposato con Roberta Dini, figlia del fondatore di “Paul & Shark”.

Attilio Fontana ha tre figli Maria Cristina, nata nel 1980 e responsabile dello studio legale di famiglia, Giovanni, venuto alla luce nel 2000, e Marzia, nata nel 2002. Appassionato di golf, è tifoso del Milan e Pallacanestro Varese.