La notizia è di quelle destinate a lasciare il segno perché il personaggio è uno di quelli che fa sempre parlare l’opinione pubblica italiana: stiamo parlando di Antonio Di Pietro. Già, perché a quanto TPI è in grado di rivelare, il primo luglio con tanto di conferenza stampa alla Camera dei deputati tornerà in pista la sua Italia dei Valori, creatura politica storica dell’ex Pm di mani pulite. Il progetto, si badi bene, non sarà però solo parlamentare ma di più ampio respiro perché già si guarda ad un possibile coinvolgimento in vista delle prossime elezioni amministrative di ottobre a cominciare da Roma. L’obiettivo del segretario del partito Ignazio Messina non è di fare un’operazione di palazzo ma quello di allargarsi anche ad esponenti della società civile. E i più informati giurano che anche il padre fondatore, Antonio Di Pietro sarebbe pronto a tornare in pista per dare una mano. Insomma, il gabbiano ricomincia a volare, pronto ad accogliere gli scontenti grillini, quelli che non hanno nessuna intenzione di entrare nella nuova “Dc” di Giuseppe Conte, perché è così che già viene definito in transatlantico il nuovo movimento contiano. Ma si punterà anche ad attrarre esponenti della società civile. Tra i big pronti a fare parte della formazione l’ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che ha appena lasciato i 5Stelle la testimone di giustizia, Piera Aiello e il paladino dei consumatori Elio Lannutti. Obiettivi politici del partito: legalità, lotta alla mafia, sviluppo dell’economia con al centro la tutela delle fasce deboli, sicurezza nazionale e rilancio del ruolo dell’Italia nel Mediterraneo.