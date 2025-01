Accordo Governo-Starlink, Elon Musk risponde a Salvini: “Sarà fantastico”

Il Governo Meloni smentisce di aver firmato accordi con la Starlink di Elon Musk, ma il numero uno del colosso dei servizi satellitari continua ad alimentare le voci su un’intesa all’orizzonte. “Pronti a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata!”, scrive Musk sul social di sua proprietà X. E in un altro post, commentando un messaggio del vicepremier italiano Matteo Salvini, rilancia ancora: “Sarà fantastico. Altri Paesi in Europa chiederanno di prestarlo”.

L’accordo con Starlink e la smentita di Palazzo Chigi

Lo scorso 5 gennaio l’agenzia di stampa statunitense Bloomberg ha riferito che “l’Italia pianifica un accordo da 1,6 miliardi di dollari per la sicurezza delle telecomunicazioni di Space X”. L’intesa sarebbe stata raggiunta dopo la recente visita a sorpresa della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che a Mar-a-Lago, in Florida ha incontrato il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump per parlare di alcuni dossier scottanti, in primis la vicenda di Cecilia Sala e i dazi commerciali che Trump vuole imporre sulle merci provenienti dall’Europa.

Starlink è una costellazione di satelliti di proprietà del colosso spaziale Space X, fondato e guidato da Elon Musk. Non sono noti i termini della presunta intesa con il Governo italiano, che dovrebbe riguardare la fornitura di servizi Internet con connessioni satellitari.

Dopo lo scoop di Bloomberg, Palazzo Chigi è intervenuto con una nota di smentita: “La Presidenza del Consiglio smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governo italiano e la società Space X per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink”, si legge nel comunicato. Nel quale, peraltro, non si nega che siano in corso “interlocuzioni” con l’azienda di Musk.

“Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati”, scrive la Presidenza del Consiglio italiana.

Chigi, inoltre, “smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l’incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump”.

Elon Musk spinge sull’intesa

A dispetto delle smentite del Governo italiano, è lo stesso Elon Musk a rafforzare le voci sull’accordo con Meloni. Nelle ultime ore l’eclettico imprenditore – che fra un paio di settimane si insedierà ufficialmente nell’Amministrazione Trump come capo del Dipartimento all’Efficienza governativa – ha scritto un paio di messaggi sui social che fanno pensare un’intesa, quantomeno, ormai vicina.

“Pronti a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata!”, scrive Musk rispondendo a un messaggio su X del suo referente in Italia, Andrea Stroppa, che parla di “risparmi per l’Italia di oltre 8 miliardi di euro e fornitura del servizio in pochi mesi, rispetto agli 8-10 anni dei concorrenti che ancora non hanno il servizio”.

Poi il numero uno di Space X interviene commentando un post a lui favorevole del vicepremier italiano Matteo Salvini. “Elon Musk è una figura di spicco nell’innovazione globale: un potenziale accordo con lui e Space X per garantire connettività e modernizzazione in tutta Italia non sarebbe una minaccia, ma piuttosto un’opportunità”, scrive Salvini, che si dice “fiducioso che il Governo andrà avanti in questa direzione perché fornire servizi migliori ai cittadini è un dovere”. “Sarà fantastico. Altri Paesi in Europa chiederanno di prestarlo”, commenta Musk.

Accordo Governo-Starlink, opposizioni all’attacco

Intanto, le opposizioni vanno all’attacco, accusando il Governo Meloni di “svendere” reti strategiche per la sicurezza nazionale a un’azienda privata guida da un imprenditore, Musk, notoriamente sostenitore della destra italiana e prossimo esponente dell’Amministrazione Trump.

“Se 1,5 miliardi di soldi degli italiani per portare i satelliti del miliardario americano nel nostro Paese è il prezzo che dobbiamo pagare per la sua amicizia (di Meloni con Musk, ndr) noi non ci stiamo, l’Italia non si svende”, protesta la segretaria del Pd Elly Schlein.

Secondo Nicola Fratoianni, co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, “affidare la sicurezza militare del nostro Paese a un’azienda privata di uno degli uomini più potenti e ricchi del mondo può essere un clamoroso errore”.

Duro anche Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, il quale si domanda se “i ‘patrioti’ al governo stanno mettendo la nostra sicurezza nazionale nelle mani di Musk”.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, definisce da parte sua “estremamente pericoloso siglare contratti con Starlink mettendo pezzi della nostra sicurezza in mano ad un pazzo sempre più fuori controllo, che si intromette puntualmente e violentemente nelle questioni europee di politica interna”.

E ancora, il leader di Italia Viva Matteo Renzi punta il dito contro Meloni: “Il Governo non può dare un miliardo e mezzo a un privato senza gara o comunque evidenza pubblica”.