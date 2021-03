Conferenza stampa Draghi oggi, 26 marzo 2021: a che ora parla, l’orario del discorso

Dopo la conferenza stampa di venerdì 19 marzo, anche oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi risponderà alle domande della stampa. Ma a che ora parla Draghi? Stavolta l’appuntamento è alle ore 14 presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. Il premier, nel suo discorso, affronterà probabilmente il tema della campagna vaccinale anti-Covid in Italia, dopo il Consiglio europeo di ieri e la decisione di Draghi di avvalersi della possibilità di bloccare l’esportazione dei vaccini al di fuori dell’Unione.

Abbiamo visto a che ora parla Draghi, ma cosa dovrebbe dire il premier? Il presidente del Consiglio ieri ha criticato duramente i ritardi nelle consegne delle dosi dei vaccini contro il nuovo Coronavirus da parte delle case farmaceutiche, spalleggiato dalla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Draghi ha dichiarato che “i cittadini europei si sono sentiti ingannati” sulla fornitura delle dosi già acquistate e non ancora consegnate. Non è escluso inoltre che il premier affronti il tema delle misure che il governo sta studiando per dopo Pasqua, come la zona gialla rafforzata. Dopo aver scoperto che ora parla Draghi, ora vediamo dove è possibile seguirlo in diretta streaming e tv.

Conferenza stampa Draghi: dove vederla | Streaming e tv

Dove sarà possibile vedere il discorso di Draghi in streaming e tv? Sarà possibile seguirlo dalla pagina YouTube della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, Mediaset Play o al sito di SkyTg24. Qui le indicazioni complete.

Leggi anche: 1. Draghi contro Big Pharma: “Cittadini europei ingannati delle case farmaceutiche”/2. Vaccini, blocco dell’export e priorità agli europei: Mario Draghi guida la linea dura contro Big Pharma /3. Governatori vs Draghi. Toti attacca il governo e fiuta la trappola: “No allo scaricabarile” /4. Politica vs Scienza (di G. Gambino)/ 5. Il condono di Draghi non serve a niente: è solo uno spot per la Lega di Salvini (di G. Cavalli)

Potrebbero interessarti Draghi: "Sanzioni per sanitari non vaccinati. Scuola riapre fino alla prima media” | DIRETTA Garavaglia (Lega): "Da aprile si riapre tutto. L'estate? Come quella dell'anno scorso" Il cavillo del Governo che inguaia le Regioni: norme Covid in vigore sempre con un giorno di ritardo