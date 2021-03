Conferenza stampa Draghi streaming e diretta tv: dove vederla

Conferenza stampa Draghi oggi: dove vederla

Il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà oggi, venerdì 26 marzo alle ore 14 una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. Sarà possibile seguirla in tv e in streaming, anche se, nel rispetto delle norme anti Covid, la conferenza stampa potrà essere seguita da un massimo di 25 giornalisti in presenza, individuati in base all’ordine di arrivo delle mail e seguendo un criterio di rotazione rispetto agli eventi passati e prossimi. Qui la nota con cui Palazzo Chigi ha comunicato la conferenza. Ma dove vedere la conferenza di Draghi in streaming? Ecco le indicazioni:

Conferenza Draghi in tv: dove vederla

La conferenza stampa del presidente Draghi in programma per oggi, venerdì 26 marzo 2021, alle ore 14 potrà essere vista sia in tv sia online in live streaming. Per seguirla in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali emittenti televisive, ma soprattutto sui canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Conferenza Draghi, dove vederla in streaming

Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Draghi sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Leggi anche: 1. Draghi contro Big Pharma: “Cittadini europei ingannati delle case farmaceutiche”/2. Vaccini, blocco dell’export e priorità agli europei: Mario Draghi guida la linea dura contro Big Pharma /3. Governatori vs Draghi. Toti attacca il governo e fiuta la trappola: “No allo scaricabarile” /4. Politica vs Scienza (di G. Gambino)/ 5. Il condono di Draghi non serve a niente: è solo uno spot per la Lega di Salvini (di G. Cavalli)

Potrebbero interessarti Draghi: "Sanzioni per sanitari non vaccinati. Scuola riapre fino alla prima media” | DIRETTA Garavaglia (Lega): "Da aprile si riapre tutto. L'estate? Come quella dell'anno scorso" Conferenza stampa Mario Draghi oggi: a che ora parla e dove vederla