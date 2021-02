A che ora è l’incontro tra Mario Draghi e Sergio Mattarella: orario convocazione Quirinale

A che ora è previsto l’incontro tra Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per il mandato? Il presidente ha convocato l’ex numero uno della Bce per oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, alle ore 12. L’annuncio è arrivato ieri sera dopo le parole di Mattarella che ha richiamato tutte le forze politiche alla responsabilità, chiedendo di sostenere un governo di unità nazionale. L’alternativa sarebbero solo elezioni anticipate, lasciando tuttavia il Paese per un lungo periodo nell’incertezza, ha detto il capo dello Stato. Il presidente della Repubblica dopo aver registrato il fallimento del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico ha osservato che a questo punto esistono due vie: quella di un incarico o del voto.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora è previsto l’incontro tra Sergio Mattarella e Mario Draghi, ma dove sarà possibile vederlo in diretta tv e live streaming? L’incontro, in cui il presidente della Repubblica darà il mandato a formare un governo di unità nazionale, non sarà trasmesso in diretta, ma sarà “riservato”. L’arrivo, l’uscita e le eventuali dichiarazioni alla stampa invece si potranno seguire live sia in tv sui canali all news (Rai News 24, SkyTg24, TgCom 24) e sulle principali reti; sia in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.it, il sito di Sky Tg 24 e TgCom 24. Anche noi di TPI seguiremo live l’intera giornata con continui aggiornamenti e approfondimenti.

