Quanto guadagna Mario Draghi: stipendio e patrimonio

Quanto guadagna Mario Draghi, il possibile nuovo premier italiano chiamato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale? Nel 2017, quando Draghi era presidente della Bce, una delle banche centrali più potenti al mondo, secondo Money.it, è arrivato a guadagnare 389.000 euro all’anno. Questo significa che, al mese, Mario Draghi percepiva uno stipendio di quasi 32.500 euro.

Qualora Mario Draghi diventasse il nuovo Presidente del Consiglio italiano andrebbe a percepire 80.000 euro all’anno netti, per uno stipendio mensile di 6.700 euro. Una paga niente male, anche se paradossalmente è inferiore rispetto a quella dei semplici deputati o senatori.

Con la una villa a Lavinio, località di vacanza sita nella provincia di Roma, Mario Draghi è stato spesso avvistato senza auto blu ed in tenuta normale se non sportiva. Infatti è proprio lo stesso Mario Draghi ad essere un grande appassionato di sport, dal jogging al trekking, fino al tennis e al golf.

Le ville a Lavinio e in Umbria

Riservato e sempre lontano dai riflettori quando si tratta della sua vita privata, Mario Draghi sembra essere una di quelle persone schive a cui non piace essere al centro dell’attenzione. Con la una villa a Lavinio, località di vacanza nella provincia di Roma, Mario Draghi è stato spesso avvistato senza auto blu ed in tenuta normale se non sportiva. Uno dei posti del cuore di Mario Draghi (di cui sopra abbiamo visto quanto guadagna), oltre a Lavinio, è Città della Pieve, in Umbria, dove ha una villa che di recente ha subito alcuni danni a causa di un incendio.

Biografia

Nato il 3 settembre 1947 Mario Draghi è il primo di tre figli. “A 15 anni ha perso il padre, Carlo” scrive Aldo Cazzullo. “Poco dopo è mancata anche la madre. Draghi ha dovuto fare il capofamiglia”. Dopo aver frequentato un liceo gesuita nella capitale (il famoso “Massimo”), si iscrive alla Sapienza di Roma, laureandosi in Economia nel 1970 con una tesi su Integrazione economica e variazione dei tassi di cambio. In quest’occasione, Draghi persuade Franco Modigliani, futuro premio Nobel, ad ammetterlo ai corsi di dottorato del Massachussetts Institute of Technology. Nel 1971, Draghi entra al Mit, dove si specializza in teoria economica. Nel frattempo, nel 1973 sposa Maria Serenella Cappello, discendente della Bianca Cappello moglie di Francesco de’ Medici. Da lei ha due figli: Federica, esperta di biotecnologie, e Giacomo, trader in Morgan Stanley.

Al rientro dall’America, Draghi diventa professore di Politica a Trento, di Macroeconomia a Padova e di Economia matematica a Venezia, mantenendo la promessa fatta all’amico Federico Caffè che non avrebbe fatto altro che il professore universitario. Ma solo due anni dopo aver cominciato a insegnare a Firenze, è nominato consigliere di Giovanni Goria, ministro del Tesoro nel primo governo Craxi. Dal 1991 al 2001, ricopre la posizione di Direttore Generale del Ministero del Tesoro, ruolo in cui viene riconfermato fino al secondo governo Berlusconi.

Dieci lunghi anni che Draghi definirà “drammatici” ma anche “indimenticabili”. In questo ruolo, diventa conosciuto come l’uomo delle privatizzazioni delle principali società dello Stato italiano: IRI, Eni, Enel, Telecom, Credit e altre. Nel 1992, prima di dare il via alla vendita delle società pubbliche, l’ultimo dei “Ciampi Boys” sale sul panfilo della regina Elisabetta in compagnia della comunità finanziaria mondiale, dando adito a non poche opposizioni.

Nel 1991, e poi ancora tra il 1998 e il 2001, Draghi presiede la gestione della SACE, di cui cura la trasformazione in ente pubblico economico. Lasciato il Tesoro, nel 2002 viene nominato Vice Chairman e Managing Director della Goldman Sachs, quarta banca al mondo, e dal 2004 al 2005 ne diviene membro del Comitato esecutivo.

Il 29 dicembre 2005, Draghi viene eletto governatore della Banca d’Italia. Il 16 maggio 2011, viene approvata la candidatura di Draghi alla presidenza della Bce, nonostante l’approvazione definitiva risalga al 24 giugno. Il 1 novembre, Draghi diventa il primo italiano alla presidenza della Bce. Il mandato di Draghi come presidente della Bce terminerà il 31 ottobre 2019, quando il titolo passerà alla francese neoeletta Christine Lagarde.

Potrebbero interessarti Chi è Serena Cappello, la moglie di Mario Draghi Governo, cosa ha detto Mattarella in Quirinale Adesso basta con queste trattative umilianti: è meglio andare a votare (di L. Zacchetti)