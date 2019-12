Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana dal 9 al 15 dicembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 9-15 DICEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox ha realizzato la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 9 al 15 dicembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta nella seconda settimana di dicembre, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 9-15 dicembre 2019

Cari amici dell‘Ariete, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox che va dal 9 al 15 dicembre indica Nettuno dissonante che può seminare discordia nella vita di coppia. Il vostro partner potrebbe essere stufo di compiacervi sempre, accontentando ogni vostro capriccio, e la cosa potrebbe darvi fastidio. Soltanto ascoltandovi un po’ di più potreste appianare le difficoltà. Nel lavoro, in compenso, potrete realizzare tutti i vostri progetti più originali.

Cari Toro, secondo Paolo Fox questa settimana sarà importante dal punto di vista sentimentale, anche grazie all’influenza del Sole. Sarete in perfetta armonia con il vostro partner, ma anche chi è single potrà mettersi alla prova con una nuova storia che stuzzicherà anche il vostro lato intellettuale. Nel lavoro invece si respira un’aria tesa, non potete infilare due piedi in una scarpa ma potete organizzarvi al meglio per arrivare preparati al peggio.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, siete stufi della noia, siete a caccia di nuove emozioni, forse perché con quest’aspetto di Saturno l’amore non è proprio nelle vostre corde. Urano e Venere influenzano il vostro cuore, potrebbero esserci delle tensioni nell’aria. Chi non ha ancora trovato l’anima gemella potrà contare su un grande fascino che, secondo Paolo Fox, si risveglierà in questa settimana. Il lavoro vi blocca, vi sentite in prigione, dovete trovare un modo per dare uno scossone alla vostra carriera.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox questa settimana segnala Marte in bell’aspetto che proteggerà la vostra vita sentimentale. La felicità sarà nuovamente a portata di mano, a condizione che al vostro partner piacciano le coccole. Soltanto chi ha da poco messo un punto a una storia d’amore affronterà un periodo meno facile, ma passerà. Questa sarà una settimana impegnativa per il lavoro, tante scadenze a cui badare e anche alcuni ritardi che metteranno in crisi la vostra tabella di marcia.

Cari Leone, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox denota un’influenza di Saturno molto positiva durante questa settimana, che aiuterà soprattutto le coppie di lunga durata. Forte la complicità di chi si ama, sarà un’importante risorsa di vita. Chi non è soddisfatto della vita di coppia potrebbe prendere una decisione drastica, forse perché avvertite troppa pressione. Con Saturno e Giove che influenzano il lavoro, potrete andare incontro a opportunità interessanti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 dicembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, fate attenzione. Questa settimana Giove potrebbe spingervi a rivendicare una libertà illimitata, volete essere più irresponsabili senza badare a tante cerimonie. Chi è sposato riscontrerà molte difficoltà nelle conseguenze di un simile atteggiamento. Giove però sull’amore in genere spinge in modo positivo, soprattutto per chi è single. Nel lavoro avvertite una mancanza di motivazione, non vi sentite spronati a dare il vostro meglio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox siete il segno fortunato per eccellenza. Venere rallegra la vostra vita coniugale, Saturno ha smesso di infastidirvi quindi la vostra strada è tutta in discesa. La vita di coppia sarà fonte di felicità e benessere, dopo giornate difficili in cui avete avvertito la pressione alitarvi sul collo. Sarete piuttosto ottimisti e affronterete i problemi così come arriveranno, senza badare troppo ai se e ai ma.

Cari Scorpione, Venere vi aiuterà a rinvigorire l’amore, in casa si respirerà un clima di tenerezza e sensualità. L’influenza di Urano inoltre potrebbe aiutarvi ad affrontare un incontro importante e coinvolgente. Nel mondo del lavoro, Giove vi strizza l’occhio e vi permetterà di dare uno scossone alla vostra professione. Questa spinta inaspettata vi permetterà di avere il successo a portata di mano.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 9 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi lunedì 9 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 9 dicembre 2019

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede completamente risucchiati dal potere dell’amore. Avete intenzione di coccolare e viziare il vostro partner come non mai, cercate di non esagerare altrimenti potreste rimanere delusi dalla realtà. Nella seconda parte della settimana l’amore passerà al secondo posto, perché sarà altro a darvi noia. Avrete tante cose da fare e poco tempo per farlo, quindi le emozioni non avranno la vostra priorità. Nel lavoro è importante dimostrare coraggio e grinta da vendere per poter raggiungere gli obiettivi.

Cari amici del Capricorno, la vita sentimentale sarà protagonista in questa settimana: alcuni correranno un po’ troppo avanzando difficili pretese, altri invece vorranno una pausa di riflessione arrivando a compiere scelte difficili. Chi invece è a caccia d’amore potrebbe incontrare una persona interessante. Giove è in una posizione particolare che, tradotto professionalmente, potrebbe causare un po’ di stress. Imparate a mantenere la calma e le conseguenze saranno minime.

Cari Acquario, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox che va dal 9 al 15 dicembre nota Plutone in aspetto armonico con il vostro segno. Ciò significa che sono in arrivo piacevoli novità in amore per voi, potrete risvegliare la passione e rinvigorire l’intesa di coppia. Divertitevi senza trascurare la persona che amate, magari coinvolgetela di più nei vostri progetti. Nel lavoro non avrete problemi a raggiungere i vostri obiettivi. Concentratevi su tutto ciò che è pratico e a breve termine.

Cari amici dei Pesci, secondo Paolo Fox questa settimana per voi sarà molto fortunata. State attraversando una fase sorprendentemente piacevole in amore, anche grazie all’influenza di Venere che aiuterà il risveglio della passione. Urano in disaccordo potrebbe causare qualche leggera crisi coniugale e vi renderà più morbidi e inclini ad eventuali concessioni. Chi invece non ha ancora trovato l’anima gemella potrà farsi forza del potere della seduzione per far breccia nel cuore della persona amata. Il vostro, però, non sarà un perfetto equilibrio: tenderete a essere o troppo romantici o troppo malinconici per poter godere appieno della leggerezza di alcune sensazioni.