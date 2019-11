Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 25 NOVEMBRE 1 DICEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox ha realizzato la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 25 novembre all’1 dicembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta da metà a quasi fine novembre, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 25 novembre – 1 dicembre 2019

Cari Ariete, non dovreste trascurare così tanto la vita sentimentale. Le stelle sono favorevoli per chi ha già trovato l’anima gemella, ma Venere potrà giocare qualche tiro mancino ai single perché vi farà vivere tutto in modo troppo intenso e potreste rischiare di perdere la testa per una persona conosciuta a malapena. Non arrendetevi velocemente alla passione o potreste pentirvene presto. Nel lavoro avvertite una forte motivazione che vi permetterà di raggiungere obiettivi importanti.

Cari amici del Toro, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede un po’ indecisi in amore. Chi sta vivendo un periodo di forte crisi potrebbe avvicinarsi a una conclusione piuttosto che a una (ri)partenza. Se invece la vostra è una coppia forte, nonostante il mare in tempesta, saprete remare verso il sole per risplendere meglio di prima. Mercurio stimola la vostra creatività professionale e riuscirete a farvi notare.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, siate un po’ più tolleranti nei confronti del partner in questa settimana, altrimenti non riuscirete ad ottenere quello che volete. Bisogna essere un po’ più morbidi, ancor di più nella vita di coppia dove si cammina insieme verso il futuro. La Luna in aspetto favorevole vi ricorderà la vostra fortuna, anche per i cuori single. L’amore può arrivare all’improvviso e andarsene allo stesso modo, quindi prestate attenzione a chi donate il vostro cuore. Avvertite un forte bisogno d’amore e di metter su famiglia, ma questo non significa che dovete lanciarvi nella prima storia apparentemente disponibile.

Cari Cancro, l’oroscopo settimanale secondo Paolo Fox guarderà con attenzione all’amore. Alcuni di voi potrebbero trovare gli amori semplici un tantino noiosi, vorreste una persona che ha piacere di mettersi in gioco e di soddisfare le vostre aspettative, motivo per cui chi tra di voi ha già avviato una relazione potrebbe andare incontro a dubbi. Nel lavoro è importante talvolta scendere a compromessi, da dicembre Giove sarà opposto e potreste imbattervi in maggiori blocchi.

Cari Leone, non è facile soddisfare le vostre aspettative e questo il vostro partner lo sa bene. L’oroscopo di questa settimana segnala infatti qualche turbolenza in amore per voi. Alcuni potrebbero sentirsi a disagio con il vostro modo di fare, non fate sentire il vostro partner braccato, messo alle strette, dategli modo di respirare e dimostratevi più tolleranti e comprensivi. Marte può provocare un po’ di caos a lavoro, rendendovi impazienti.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2019 | Vergine

Cari Vergine, mare in tempesta per la vostra vita sentimentale. Secondo Paolo Fox, l’oroscopo di questa settimana vi vedrà in seria difficoltà, soprattutto chi non ama particolarmente le bugie. L’infedeltà potrebbe portare a una crisi anche le coppie più stabili, se avete chiaro quello che desiderate di più al momento allora cercate di realizzarlo in linea con le vostre aspettative, potrebbe essere necessario troncare qualche relazione malsana lungo la strada verso il successo. Neanche nel lavoro si respira aria pulita, questa non sarà la vostra settimana.

Cari Bilancia, come sarà questa settimana per voi? Secondo Paolo Fox, l’oroscopo settimanale del vostro segno sarà spronato da Marte, permettendovi di affermare i vostri valori. Avete bisogno dei vostri spazi e troverete un modo per comunicarlo al partner, avete tanti altri pensieri per la testa e non volete sentirvi soffocare dalla possessività della vita di coppia. Intavolate il discorso con un tocco diplomatico.

Cari amici dello Scorpione, per voi questo è un periodo fortunato che continuerà anche questa settimana. Secondo Paolo Fox, questo è un periodo interessante per tutti i segni d’Acqua, godetevela finché dura. Avvertite una forte vena passionale in questa settimana, soprattutto nel weekend. Anche chi è single andrà a caccia di maggiore stabilità. Arriva una gratifica nel lavoro, ma non è il momento di adagiarsi sugli allori, anzi, a causa di questo riconoscimento dovrete lavorare più del solito per dimostrare di valere davvero qualcosa.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari amici del Sagittario, volete costruire un futuro solido insieme al vostro partner ed è per questo che dedicherete alla vostra vita sentimentale tutte le vostre energie. Ma non sarà un impegno facile, alcuni malintesi vanno chiariti sul nascere ed entro la fine del mese. I single saranno attratti da una personalità spumeggiante e originale, una ventata d’aria fresca forse è proprio quel che fa al caso vostro, che in genere preferite relazioni sagge e ragionevoli.

Cari Capricorno, l’oroscopo di questa settimana che va dal 25 novembre all’1 dicembre secondo Paolo Fox subirà l’influenza di Saturno: ciò significa che sarete più ansiosi del solito. Avvertite il bisogno d’instaurare una forte armonia sentimentale, così proverete a consolidare la vostra vita di coppia. Preferite un amore stabile alle avventure di una notte, quindi tenetevi stretto quello che avete e non rimuginate troppo su come sarà il domani. Nel lavoro potrebbero esserci dei ritardi, causati dalla Luna in aspetto particolare questa settimana. Non siate troppo esigenti ed evitate di lamentarvi in continuazione.

Cari Acquario, per voi è molto importante la serenità di coppia, ma volete sentirvi anche liberi di poter coltivare il vostro giardino privato. Cercate di farlo capire al partner e ritagliatevi un po’ di spazio per stare per conto vostro, evitando possibilmente scontri. Secondo Paolo Fox, questa settimana potrebbe esserci un po’ di malcontento in amore, aumentato dal fascino indisponente di Marte. I single invece avranno giornate interessanti, quando Marte strizza l’occhio l’aumento del fascino è immediato. Nel lavoro non dovete correre rischi inutili, vi sentite invincibili ma è soltanto un’illusione. Siate previdenti.

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di questa settimana secondo Paolo Fox sarà molto positivo per l’amore, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per i più audaci. Chi ha una vita di coppia già avviata da tempo avrà qualche preoccupazione di troppo, potreste trovarvi nella condizione di dover rafforzare ulteriormente il vostro sentimento. A livello professionale, potrete contare su una ricca sete di desideri, siete ambiziosi e riuscirete a migliorare la vostra condizione lavorativa, adottando un atteggiamento intraprendente. Non vi lascerete mettere i piedi in testa tanto facilmente.