Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana dal 23 al 29 dicembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 23 – 29 DICEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox ha realizzato la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta da metà a quasi fine novembre, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 23 – 29 dicembre 2019

Cari Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox questa settimana (22, 29 dicembre) vi vede entrare in una fase di recupero. Per voi è difficile avere il controllo della vostra vita professionale, la sfida al momento è capire dove potervi inserire per poter fare carriera. Avvertite un briciolo di tensione, soprattutto se avete un profilo professionale poco stabile (part-time, senza contratto). Questa settimana la posta in gioco aumenta di nuovo, giocate bene le vostre carte.

Cari amici del Toro, l’oroscopo settimanale secondo Paolo Fox vi vede mettere in pratica tutte le lezioni assimilate finora (legge, politica, religione, scuola). Avvertite sempre un grande bisogno d’imparare, anche dal prossimo, motivo per cui a lavoro siete alla ricerca di una figura costante che possa insegnarvi i trucchi del mestiere. Approfittate del Natale per fare chiarezza nella testa e nel cuore.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, se dicembre è stato un mese positivo, vedrete che Gennaio lo sarà ancor di più. State vivendo momenti intensi, dal punto di vista finanziario potrebbero non tornare i conti, e adesso dovete prendere una decisione importante che avete rimandato da tempo. Cercate di essere cauti e riflettete bene prima di giocare la vostra carta. Non lasciatevi influenzare dagli altri, ragionate con la vostra testa.

Cari amici del Cancro, l’oroscopo della settimana sottolinea una leggera tensione, state vivendo una fase di sfide, anche professionali. Per voi è difficile trovare un equilibrio con Saturno in transito nel vostro segno. Non dovete fingere che tutto vada bene, se avete problemi dovete affrontarli. Per voi il Natale è importante, volete viverlo serenamente stando con la vostra famiglia, quindi non lasciatevi influenzare negativamente dagli altri.

Cari Leone, in vista dell’anno nuovo è importante mettere in conto una serie di cambiamenti. Negli ultimi due anni ci sono stati eventi importanti che hanno cambiato il vostro modo di fare e di agire, sia nel lavoro che nel privato. Guardate al 2020 con occhio più critico, volete mettere il benessere psicofisico al primo posto, forse perché il cibo è diventata una valvola di sfogo per stress e cattivo umore. Paolo Fox vi suggerisce di analizzare affondo il vostro comportamento, in vista del nuovo è meglio lasciarsele dietro certe cattive abitudini.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 23 al 29 dicembre 2019 | Vergine

Cari Vergine, siete all’ultimo sussulto di Saturno in Capricorno e vi state addentrando in una fase di recupero che continuerà per tutto il 2020. Siete reduci da qualche anno difficile, pieni d’impegni, ma a breve spiccherete il volo, dovete soltanto portare pazienza. Secondo Paolo Fox, dovete approfittare della settimana di Natale per riprendere contatti con quelle persone lasciate nel dimenticatoio a causa degli impegni.

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo settimanale secondo Paolo Fox vi vede un tantino nostalgici, sarà il Natale che fa emergere un po’ di tristezza, anche a causa della famiglia lontana. State vivendo un periodo di tensione emotiva, ma non temete, passerà presto. Durante la settimana sarete in grado di tener testa alle difficoltà, in vista del nuovo anno che sarà anche libero da Saturno. Dovete prendere un’importante decisione.

Cari Scorpione, la Luna torna in buona posizione per il vostro cielo questa settimana. Da lunedì tornerete a contare su una forza positiva che vi accompagnerà soprattutto in amore, dove vorrete finalmente delineare il vostro status sentimentale. I cuori solitari sono supportati da Venere per nuovi incontri. Non siate arroganti, fate attenzione a chi vuole avvicinarsi soltanto per un tornaconto personale.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo della settimana vi spingerà verso una nuova routine, avete bisogno di cambiare, soprattutto nella vita di coppia che necessita di più pepe. Finalmente i vostri desideri diventeranno realtà e sarete più soddisfatti. Chi è single dovrà fare chiarezza mentale e cercare di capire dove vuole andare a parare. Non commettete l’errore di rifiutare senza prima capire se possa fare al caso vostro. Le ambizioni professionali questa settimana giocano in casa, arrivano soddisfazioni.

Cari Capricorno, dovreste provare a mettervi nei panni del vostro partner per comprendere quello che vi chiede. Cercate di essere meno possessivi e più tolleranti, perché le spiegazioni che propinate talvolta potrebbero essere logiche soltanto nella vostra testa. Venere vi aiuterà a mantenere la calma. L’impulso di Urano vi spingerà a cambiare l’organizzazione della vostra vita professionale.

Cari amici dell’Acquario, questa settimana natalizia che va dal 23 al 29 dicembre vi vedrà molto più romantici del solito, grazie anche alla spinta di Mercurio nel segno. Le questioni di cuore diventano più piccanti con l’arrivo del Natale, ma attenzione: chi non è degno dei vostri sentimenti dovrà essere messo alla porta. Nel lavoro date maggiore libertà alla vostra fantasia.

Cari Pesci, l’oroscopo settimanale secondo Paolo Fox vede un po’ d’aria gelida soffiare su quelle relazioni che vanno avanti da anni, ma non temete, molto presto il fuoco della passione si riaccenderà. Chi vuole tornare sui propri passi per riconquistare un amore perduto dovrà approfittare della positività delle stelle. Chi cerca l’amore avrà l’appoggio di Venere e Marte, non potrete evitare un incontro importante.