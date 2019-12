Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana dal 2 all’8 dicembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 2 -8 DICEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox ha realizzato la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 2 all’8 dicembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta da metà a quasi fine novembre, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 2 – 8 dicembre 2019

Cari Ariete, se siete single avrete qualche attrito con Toro, Scorpione e Acquario, a causa di una cattiva Venere che proprio non vuole saperne di farvi godere anche di un piccolo flirt, leggero e divertente. Anche se siete in coppia le cose non vanno molto meglio, soprattutto se con il partner dovete prendere qualche importante decisione a livello economico. Sul lavoro evitate, questa settimana, di continuare a sbattere la testa contro una porta chiusa. Se il destino vi invita a cambiare prospettiva, cambiatela senza fare troppa resistenza.

Cari amici del Toro, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox benedice soprattutto l’amore. Eccezion fatta per lunedì 2 dicembre, infatti, sia single che accoppiati godranno di una settimana di recupero sentimentale. Qualcuno – di gradito – potrebbe far ritorno dal passato, mentre i cuori solitari potrebbero fare qualche bell’incontro. Le coppie sono stimolate a fare progetti per il futuro, visto che anche il campo lavorativo è prolifico di novità e sicurezze.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, incontri favoriti per i single e intesa soprattutto con Leone, Sagittario e Acquario. Se siete in una relazione duratura dovete cercare di impegnarvi un po’ di più con il partner questa settimana, soprattutto perché ultimamente gli avete dato qualche delusione e l’aria che respirate è carica di risentimento. Giove vi stimola sul lavoro, non vi fa avere intoppi dopo un lunedì e un martedì più difficili la settimana scorrerà in modo sereno.

Cari Cancro, l’oroscopo settimanale secondo Paolo Fox non promette una settimana particolarmente entusiasmante purtroppo. Soprattutto a livello sentimentale, dove si farà sentire una certa stanchezza di un rapporto che non riesce più a funzionare come un tempo. Si è persa l’intesa? Non potete farvene una colpa. Soffrirne sì. Ma anche questa passerà. Se pensate di poter arrivare a salvare una storia, invece, armatevi di santa pazienza.

Cari Leone, siete immersi nelle vostre attività lavorative, che ultimamente vi hanno stimolato molto di più dei sentimenti e dell’amore. Dovete fare più attenzione a quest’ultimo aspetto della vostra vita, però, perché anche se non ne siete attualmente consapevoli quella che qualcuno di voi ha recentemente iniziato potrebbe trasformarsi in una grande storia d’amore.Non polemizzate con Toro e Scorpione e cercate di accettare di buona lena i cambiamenti che stanno per arrivare.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 2 all’8 dicembre 2019 | Vergine

Cari Vergine, un oroscopo a 5 stelle questa settimana per voi. Gli influssi di Venere, Giove e Saturno, infatti, è favoritissimo l’amore, con i single che devono sfruttare queste giornate particolarmente fortunate per tentare qualche conquista o rivelare i propri sentimenti a chi di interesse. Se con qualcuno avete avuto un drastico allontanamento dopo uno scontro è invece il momento giusto per recuperare.

Cari Bilancia, non avete più pazienza o voglia di discutere quindi in questa settimana cercherete di essere maggiormente serafici per evitare tensioni. Forse arriverete a pensare di voler troncare un rapporto, o forse riuscirete a liberarvi di alcune tensioni e, in tal modo, a leggere diversamente gli atteggiamenti dell’altro nei vostri confronti. Sul lavoro evitate azzardi, non è la settimana giusta per l’audacia.

Cari amici dello Scorpione, siete sotto un bellissimo cielo questa settimana. Ad essere stimolato è soprattutto l’amore, con i single che potrebbero finalmente trovare l’anima gemella o vivere una grande passione. Le coppie, invece, è ora che pensino ad essere più stabili, o a immaginare una vita in tre. Qualsiasi problema si risolverà con facilità nell’arco di questi sette giorni, quindi approfittatene.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari amici del Sagittario, è una settimana in cui non potrete ignorare i vostri bisogni “di cuore”. Se avete avuto una discussione con il partner provate a recuperare cercando di mettervi il più possibile in discussione, provando a risanare quella che potrebbe benissimo diventare una crisi profonda di un rapporto già zoppicante. Se riuscite programmate anche un viaggio: avete bisogno di aria nuova.

Cari Capricorno, l’oroscopo di questa settimana che va dal 2 all’8 dicembre secondo Paolo Fox vi vede decisamente fortunati. Insieme allo Scorpione siete il segno più baciato dalle stelle, con la voglia di amare che tornerà a bussare alla vostra porta dopo un periodo di grigiore e indolenza sentimentale. Non riaprite vecchi capitoli del passato ma guardate solo in avanti verso il futuro: è lì che sta la vostra felicità.

Cari Acquario, anche se siete ancora un po’ traumatizzati dalla fine della vostra ultima relazione di coppia, l’oroscopo prevede che vi tornerà una certa sana voglia di emozionarvi. Finalmente! I timori, ultimamente, vi avevano fatto sentire imprigionati in una gabbia di apatia e adesso è veramente giunto il momento di uscirne e tornare a sognare e sospirare. Anche per chi è in coppia sono le giornate giuste per uscire da una crisi o dal malumore.

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di questa settimana secondo Paolo Fox è fortunato. Avrete belle opportunità a livello sentimentale, ma dovete riuscire a lasciarvi andare. Siete troppo severi nei confronti del prossimo e chiusi in voi stessi, nelle vostre convinzioni su come dovrebbe essere l’amore. Smettetela di fare congetture e vivete la bellezza di un sentimento, abbracciate un nuovo rapporto con tutti i suoi pregi e difetti.