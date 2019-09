Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 16-22 settembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 16 – 22 SETTEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 16 al 22 settembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 16-22 settembre 2019

Cari amici dell’Ariete, siete nella parte alta della classifica questa settimana, l’oroscopo di Paolo Fox brilla di positività per quelli nati sotto il vostro segno. Avete bisogno di una ventata d’aria fresca, siete a caccia di novità, vi piacerebbe avere maggiori stimoli nella vostra vita, anche quella sentimentale. Avete voglia d’impegnarvi e se il vostro partner non percepisce la vostra stanchezza emotiva forse dovreste mettere tutto nero su bianco. Il lavoro vi vede attivi e dinamici, con il supporto di Marte non avrete difficoltà a guidare tutti i progetti che avete in cantiere. Pazientate per vedere i risultati delle vostre azioni.

Cari Toro, rientrate tra i segni più stabili in amore questa settimana. Non vi dispiace la monotonia della vita di coppia, anche se questa a lungo andare potrebbe diventare un’arma a doppio taglio, quindi cercate di riaccendere la passione nel cuore del vostro partner, avete l’opportunità perfetta per farlo, quindi non sprecatela. Questa potrebbe essere una settimana interessante per qualche incontro fortunato, non sprecate le vostre attenzioni con il primo che capita. Nel lavoro, il Toro potrà realizzare le proprie ambizioni, o almeno in parte, consolidando la sua professionalità.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, questa settimana prevede un recupero in amore, i sentimenti saranno molto più forti e passionali; aggiungendo un pizzico di gelosia, renderete il rapporto con il partner ancor più appetitoso, volete mantenere vivo l’interesse e il desiderio quindi volete giocarvi tutte le carte a vostra disposizione. L’influenza di Mercurio vi sprona a dare maggiore importanza alle questioni di cuore. L’ambizione professionale si è risvegliata, i vostri sforzi inizieranno a dare frutti e potreste ricevere interessanti conferme per un futuro più solido.

Cari Cancro, l’oroscopo settimanale secondo Paolo Fox prevede un calo per il vostro segno. Siate prudenti in amore, alcuni di voi sono troppo sospettosi e confusi, credete che il vostro partner sia sfuggente in questo periodo ma non avete prove o certezze. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze e non aprite cinema nelle vostre teste, i film sono belli da vedere in sala. Venere dissonante provocherà qualche disagio nella settimana che va dal 16 al 22 settembre, qualcuno potrebbe fare nuovi incontri, ma non sarete nella posizione giusta per destare interesse. Il Sole stimolerà la sfera professionale, ma i capricci di Urano potrebbero creare dei contrattempi.

Cari Leone, anche voi in calo questa settimana. Non avete paura di assumervi le vostre responsabilità, quando sbagliate sbagliate e il vostro partner non sarà in grado di criticare le vostre scelte. Avete deciso d’investire di più nelle vostre relazioni interpersonali, complice anche una fortuna sfacciata di questi tempi, siete animati da buone intenzioni che vi porteranno verso piacevoli soddisfazioni. La vita lavorativa crea qualche tensione, c’è troppo da fare e poco tempo per farlo, e a voi piace essere sempre organizzati al meglio. Il Sole è favorevole e stimola le prospettive future.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 16 al 22 settembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, avvertite qualche tensione in amore di questi tempi, basta il minimo sospetto per farvi andare in paranoia. Dovete riguadagnare l’armonia coniugale, ma per farlo forse dovreste fare un passetto indietro. Se avete conosciuto una nuova persona e avete intenzione di lanciarvi a capofitto in una nuova relazione, prendetevi del tempo per riflettere, la situazione potrebbe essere più complicata di quello che sembra. Siate prudenti anche nel lavoro, perché secondo Paolo Fox non pensate abbastanza prima di prendere importanti decisioni che potrebbero dettare le regole per il vostro futuro.

Cari Bilancia, Venere accompagna la vostra vita sentimentale garantendo tenerezza e sensualità in egual misura. Il lavoro potrebbe essere una priorità in questa fase della vostra vita, motivo per cui i single potrebbero frenare le avventure d’amore e favorire la carriera. Nelle prossime settimane potreste rivalutare alcune relazioni, non vincolatevi troppo. Il lavoro offre relazioni positive con colleghi e collaboratori, non rimandate gli appuntamenti che potrebbero favorire la vostra sfera professionale e non disdegnate le innovazioni che potrebbero comportare un interessante profitto.

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo settimanale secondo Paolo Fox è positivo per quelli nati sotto il vostro segno. L’influenza di Marte comporta un risveglio della vostra sensualità, stimolato anche da Giove: se il vostro partner non abbocca all’amo vuol dire che forse avete bisogno dell’interesse di qualcun altro. L’intromissione di Saturno può provocare imprevisti nella vostra vita di coppia. Grazie a Giove potrete raccogliere in fretta i benefici della vostra audacia, potrebbe arrivare persino una risposta tanto attesa e potreste godere di maggiore prestigio nel vostro ambiente professionale.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Settimana di recupero per il Sagittario. Venere e Marte vi proteggono in amore, la vostra relazione sarà molto più calorosa e soddisfacente, lasciando perdere l’astio degli ultimi tempi per fare spazio alla tenerezza. Anche i single saranno più ottimisti grazie al supporto di Nettuno. In questo periodo mostrate grande coraggio e determinazione, caratteristiche che saranno premiate a lavoro. Fidatevi delle vostre intuizioni, saranno abbastanza redditizie.

Cari Capricorno, il vostro oroscopo settimanale prevede un recupero in amore, potrete contare su una maggiore complicità con il vostro partner anche grazie a Sole e Mercurio che vi garantiranno una grande forza per affrontare al meglio la vostra relazione. Marte vi aiuterà a brillare nel vostro lavoro, questo potrebbe essere un periodo molto felice per la vostra carriera, anche se Giove può predisporre la vostra aggressività mettendo a rischio alcuni progressi. Moderate le vostre reazioni in pubblico e tutto andrà per il verso giusto.

Cari Acquario, secondo Paolo Fox chi ha una relazione con l’influenza di Marte avvertirà un crescente bisogno di amare. L’aspetto dissonante di Giove può però portare a galla alcuni dissapori, nulla di grave, ma non avete voglia di gestire conflitti e tensioni. Per fortuna questa è una nuvola passeggera, molto presto tornerà il sereno. I single devono portare pazienza. La vita professionale è positiva e raggiante.

Cari amici dei Pesci, questa settimana avvertirete un maggiore bisogno di libertà e indipendenza, il vostro partner non vedrà di buon occhio questa vostra vena ribelle, soprattutto se c’è troppa possessività nel rapporto. Decidete cosa volete fare per salvare l’armonia di coppia e soprattutto se ne vale la pena. L’influenza di Nettuno spinge i single a perdere buone opportunità, potreste porre le basi per costruire una relazione solida e duratura ma a causa del vostro pessimismo potreste perdere il treno.