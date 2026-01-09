Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un periodo che vi chiede coraggio e chiarezza. Siete un segno di fuoco e quando sentite che qualcosa ristagna, vi innervosite. Le stelle parlano di scelte da affrontare, soprattutto sul piano pratico: lavoro, decisioni economiche, direzioni da cambiare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 gennaio 2026), una fase di ricostruzione lenta ma solida. Non amate i cambiamenti improvvisi, ma il cielo vi invita a rivedere alcune certezze. Per quanto riguarda il lavoro, serve pazienza: i risultati arrivano, ma solo se smettete di dubitare di voi stessi. In amore, chi è in coppia cerca stabilità e conferme.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce e le idee non mancano. È il momento giusto per comunicare, proporre, muovervi. Il lavoro favorisce chi osa, chi cambia strada o sperimenta qualcosa di nuovo. In amore, siete affascinanti ma un po’ incostanti: attenzione a non promettere più di quanto potete mantenere.

CANCRO

Cari Cancro, una fase di profonda sensibilità, ma anche di forza interiore. Le stelle parlano di guarigione emotiva: qualcosa che vi ha fatto soffrire inizia finalmente a perdere potere su di voi. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le vostre capacità: qualcuno vi osserva con interesse.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 gennaio 2026), è tempo di rimettersi al centro della scena, ma con maggiore consapevolezza. Il cielo vi spinge a dimostrare il vostro valore, ma non attraverso lo scontro: vince chi sa guidare, non chi impone. Energia in crescita, ma occhio allo stress.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di analisi e riorganizzazione. Siete molto lucidi, forse troppo severi con voi stessi. Le stelle consigliano di fidarvi un po’ di più del vostro intuito. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli cambiamenti portano grandi benefici. In amore, c’è bisogno di rassicurazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo di analisi e riorganizzazione.