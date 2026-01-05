Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 5 all’11 gennaio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 all’11 gennaio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si apre una settimana vivace e costruttiva. Avete voglia di lanciarvi in nuovi progetti e di dimostrare quanto valete. Per quanto riguarda il lavoro, emergono intuizioni importanti che potrebbero trasformarsi in opportunità entro la fine del mese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, state lentamente ritrovando stabilità e ordine interiore. Dopo le festività, avete bisogno di riprendere ritmo e creare una routine più solida. In amore prevale la dolcezza: le coppie rafforzano la complicità.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana dinamica e brillante. Siete pieni di idee e la vostra comunicazione è particolarmente efficace. Il lavoro vi vede protagonisti grazie alla creatività e alla capacità di trovare soluzioni inaspettate. In amore c’è voglia di leggerezza.

CANCRO

Cari Cancro, vivete giorni di introspezione ma anche di rinnovata sicurezza. Siete pronti a lasciare andare ciò che non vi fa stare bene e a concentrarvi sulle relazioni sincere. In amore arrivano chiarimenti utili per costruire maggiore stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, state per raccogliere i frutti di un impegno costante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (5-11 gennaio 2026), state ritrovando entusiasmo e determinazione. Questa settimana porta stimoli nuovi e un forte desiderio di emergere. In amore c’è grande slancio: le coppie vivono emozioni intense.

VERGINE

Cari Vergine, affrontate la settimana con concentrazione e metodo. È un buon momento per pianificare obiettivi a lungo termine. In amore prevale un atteggiamento prudente ma sincero. Per quanto riguarda il lavoro, emergono conferme che rafforzano la vostra fiducia.

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è armonia e voglia di socializzare. È una settimana positiva per migliorare le relazioni e chiudere questioni rimaste in sospeso. Arriva un clima più leggero. Energia più stabile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, state vivendo giorni intensi, carichi di passione e introspezione. Avete voglia di capire fino in fondo ciò che provate e quali direzioni seguire nel 2026. Le coppie possono rafforzare il legame attraverso dialoghi profondi, mentre i single sono attratti da personalità intriganti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, state vivendo una settimana vivace e ottimista. Le stelle portano movimento, contatti e un forte desiderio di rinnovamento. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono novità che vi spingono a guardare avanti con entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è un periodo di grande concretezza. Avete idee chiare e un forte senso di responsabilità che vi guida in ogni scelta. In amore prevale la stabilità: le coppie fanno progetti a lungo termine, mentre i single possono avvicinarsi a qualcuno che trasmette fiducia.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana brillante e creativa. Vi sentite liberi di esprimervi e di proporre nuove idee. In amore torna il desiderio di spontaneità e novità. Per quanto riguarda il lavoro, emergono occasioni legate a collaborazioni innovative.

PESCI

Cari Pesci, settimana delicata ma profonda. L’intuizione è la vostra guida migliore, soprattutto in amore, dove potreste vivere emozioni intense e inaspettate. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano segnali importanti che confermano la direzione intrapresa.

