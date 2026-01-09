Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 9 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, scelte importanti, soprattutto nei rapporti. Il lavoro favorisce collaborazioni e accordi, ma solo se sono equi. In amore, chi è in coppia deve ritrovare equilibrio; i single possono vivere un incontro karmico. Buona energia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 gennaio 2026), fase di trasformazione profonda. State cambiando pelle e non è semplice. Le stelle parlano di fine e rinascita, soprattutto sul piano emotivo e lavorativo. In amore, intensità altissima: o tutto o niente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, espansione e visione. Avete voglia di guardare lontano, viaggiare, imparare, cambiare prospettiva. Il lavoro favorisce chi ha contatti con l’estero o progetti a lungo termine. In amore, desiderio di libertà: attenzione a non ferire chi vi è accanto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non tutto è semplice, ma la vostra determinazione viene premiata. Per quanto riguarda il lavoro, responsabilità importanti; in amore, c’è bisogno di più presenza emotiva. Chi è single potrebbe sorprendersi. Energia buona.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 gennaio 2026), periodo di innovazione e rottura degli schemi. Siete pronti a cambiare ciò che non vi rappresenta più. Il lavoro favorisce idee originali e progetti fuori dal comune. In amore, bisogno di autenticità: basta maschere.

PESCI

Cari Pesci, grande intuizione e sensibilità. Le stelle vi rendono più empatici e creativi. Ottimo momento per attività artistiche o spirituali. In amore, romanticismo alto, ma attenzione alle illusioni. Il lavoro chiede concretezza. Energia delicata.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete pronti a cambiare ciò che non vi rappresenta più.