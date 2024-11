Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 8 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potreste pensare fin da ora ad una bella conoscenza, potete vivere emozioni sincere, quella di oggi – 8 novembre – sarà la giornata più interessante. Tutte le storie che non hanno motivo di esistere si potranno interrompere più facilmente. Per quanto riguarda il lavoro, sembrano più favoriti i lavori di ricerca e di preparazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 novembre 2024), se sei solo possono nascere attrazioni all’improvviso, è un periodo di grande recupero. In questo momento così fertile, nello stesso tempo creativo, non sarebbe male regalarsi una situazione part-time. Lavoro? Qualche rapporto professionale può finire con il trasformarsi, cosa che non dispiace.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, grande cielo con Mercurio, Venere, Marte favorevoli, pianeti che avranno modo di portare conferme. Se vi piace una persona non tiratevi indietro. Per quanto riguarda il lavoro, se siete dei liberi professionisti dovete impostare la vostra attività in modo da allargare la cerchia di conoscenze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle nel corso delle prossime ore assicurano forza, pianeti in aspetto buono rinnovano la fiamma dell’amore soprattutto se vi darete da fare in giornate come quelle in cui la luna sarà nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, sarebbe meglio chiudere le cose che vi interessano entro la fine del mese.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 novembre 2024), non è facile gestire la vita affettiva soprattutto perché siete un po’ agitati dalle questioni lavorative. Non è questa la settimana migliore per risolvere tante cose. Marte in opposizione anche nel settore lavorativo può portare momenti di forte nervosismo.

PESCI

Cari Pesci, queste sono stelle che possono portare qualche contrarietà. Lavoro? C’è qualcosa da rivedere nel rapporto lavorativo, forse volete avere nuovi spazi o semplicemente non vi sta bene qualcosa. Domenica la giornata migliore di una settimana che mette alla prova la vostra capacità di concentrazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: grande cielo con Mercurio, Venere, Marte favorevoli, pianeti che avranno modo di portare conferme