Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 7 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore sarebbe meglio non azzardare con mosse affrettate, cercate prima di capire chi avete davanti. Sul lavoro arriva la possibilità di avviare nuove collaborazioni. Potrebbe essere il momento giusto per realizzare grandi cose e realizzare ogni cosa che vorreste. Vedrete che tutto si aggiusta se ci sono problemi

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 luglio 2023), se siete single, apritevi e iniziate a guardarvi intorno perché siete irresistibili in questi giorni. Sul lavoro, invece, meglio mantenere un profilo basso ed evitare litigi con colleghi. La diplomazia deve essere la vostra arma migliore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore c’è qualcosa che non funziona e dovreste affrontare l’argomento con il partner. Sul lavoro la voglia di cambiamento è tanta ma tutto resta in pausa per ora. D’altronde siamo in estate e non è il momento di cambiare aria, approfittatene semmai per ricaricare le pile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore vorreste avere affianco qualcuno di più propositivo ma, per ora, non è così. Siete stanchi della solita routine e vorreste che il partner sia più sveglio e volenteroso. Sul lavoro arrivano novità che vi faranno fare un bel salto di qualità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 luglio 2023), in amore chi è single potrà cogliere più occasioni per vivere belle emozioni. Sul lavoro le trattative andrebbero chiuse al più presto. Non aspettate oltre.

PESCI

Cari Pesci, se c’è qualcuno che vi piace, fatevi avanti. Non siate timorosi. Sul lavoro siete alla ricerca di un po’ più di stabilità ma arriverà presto insieme a nuove opportunità. Sarete in grado di ottenere grandi cose e togliervi belle soddisfazioni. Insomma, rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: se c’è una persona che vi piace, toglietevi belle soddisfazioni e fatevi aventi. non rimarrete delusi.