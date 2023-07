Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata parte un po’ a rilento ma a volte ci sta. Meglio non farsi prendere dall’ansia né nella vita privata né sul lavoro dove potrebbe esserci qualche disagio. Dovete essere bravi ad affrontarli e a trovare le giuste soluzioni contro ogni difficoltà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 luglio 2023), guardatevi intorno se siete single perché potreste fare un incontro interessante. Sul lavoro arriva qualche cambiamento che potrebbe destabilizzarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete pieni di energia e vorreste condividere di più con il partner. Sul lavoro i liberi professionisti hanno una marcia in più e possono avviare nuove collaborazioni. Dimostrate che avete tutte le carte in regola per ottenere grandi cose.

CANCRO

Cari Cancro, in amore è arrivato il momento di parlare chiaro e dire cosa si pensa. Sul lavoro state cercando di ripartire da zero ma le nuove proposte vanno valutate per bene. non fatevi prendere dalla fretta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 luglio 2023), la giornata procede con una bella energia e l’amore è favorito. Per quanto riguarda il lavoro il rapporto con i colleghi è la vostra vera forza, continuate a coltivarlo.

VERGINE

Cari Vergine, torna la voglia di amare in questa giornata, desiderio che avevate perso di recente a causa dello stress lavorativo. Dal punto di vista professionale siete stanchi ma arriverà qualche bella soddisfazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avete di nuovo tanta voglia di amare e capire chi può darvi serenità e pace, di cui avete bisogno.