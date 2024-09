Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 6 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel segno nel corso delle prossime ore di questo inizio settembre vi consentirà di vivere l’amore con più leggerezza, anche se per molti di voi ci saranno questioni importanti da chiarire a tutti i livelli. Alcune situazioni in sospeso andranno chiarite definitivamente. Il fine settimana potrebbe favorire soprattutto gli incontri chiarificatori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 settembre 2024), la Luna che sta per entrare nel vostro segno, sarà foriera di grandi e belle novità. Qualcosa di bello potrebbe accadere nel corso delle prossime ore. Sarete desiderosi di cambiare alcune regole della vostra vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove opposto nel corso delle prossime ore di questo inizio settembre potrebbe causarvi qualche piccolo grattacapo o qualche ritardo che riguarderà soprattutto il lavoro. L’autunno sarà pieno di sfide, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Non sempre sarà facile riuscire a tenere testa a tutto e tutti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, forse sarebbe meglio cercare di tenere lontane quelle persone che anzichè risolvere i vostri problemi, ve ne creano di nuovi… Sarà importante cambiare soci o collaboratori, se qualcosa non sta funzionando per il verso giusto. Tra domani, venerdì 6 settembre 2024, e domenica dovrete cercare di impegnarvi per recuperare una certa complicità anche in amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 settembre 2024), arriverete a questo fine settimana un po’ svuotati e privi di energia. La stanchezza deriva dal fatto che troppo spesso vi capita di andare a sbattere contro dei muri invalicabili… Se ci sono state polemiche in famiglia, in questo fine settimana sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso. Mordetevi la lingua e andate avanti.

PESCI

Cari Pesci, Venere opposto nel corso delle prossime ore potrebbe crearvi dei disagi non indifferenti. Cercate di non mettere troppa agitazione nelle relazioni con persone vicine a voi. Anche in famiglia sarebbe meglio cercare di trovare compromessi piuttosto che giungere allo scontro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Venere nel segno vi consentirà di vivere l’amore con più leggerezza.