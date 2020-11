Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 6 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 6 novembre 2020 – per voi sarà una giornata di recupero. Dopo tanto penare in amore è arrivato il momento di rialzarsi, basta leccarsi le ferite nel privato. Per quanto riguarda il settore professionale, avete tanti dubbi e poche certezze.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la Luna è favorevole, state attraversando un bel periodo in amore: i sentimenti tornano complici dalla vostra parte. Economia? Non fate spese esagerate in questo periodo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante il fine settimana potreste imbattervi in qualcosa di bello soprattutto per quanto riguarda l’amore. Sul fronte professionale, anche chi lavora part-time, riceverà belle notizie. In alcuni casi inaspettate.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi – 6 novembre – chi sta vivendo due storie contemporaneamente sarà in difficoltà e dovrà prendere una decisione. Per quanto riguarda il lavoro sta per partire un nuovo progetto interessante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, avevate perso la fiducia in amore negli ultimi tempi, ma adesso cambierete idea, perché le stelle sono dalla vostra parte e quella di oggi – 6 novembre – sarà una giornata entusiasmante e coinvolgente dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro invece accusate un po’ di stanchezza e stress.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, oggi la Luna è dalla vostra parte, ciò significa che le stelle vi vedono ben predisposti verso i nuovi incontri, quindi non sottovalutate la loro importanza, avete bisogno di cambiare aria.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: nel weekend l’amore sarà il protagonista. Buone notizie anche dal lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 NOVEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 6 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 5 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 6 novembre 2020