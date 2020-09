Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 4 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata molto positiva in amore, soprattutto per le relazioni appena nate. Se siete single, dunque, datevi da fare. Qualche problema in vista sul lavoro: ci sarà da discutere con colleghi e superiori. D’altronde avete la Luna contraria. Cercate di mantenere la calma e prima di prendere decisioni importanti, pensateci bene, valutando pro e contro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox questa sarà una giornata piuttosto serena. Chi è single potrebbe fare interessanti incontri. Sul lavoro è arrivato il momento di darvi da fare se volete imprimere una volta alla vostra vita e alla carriera. Impegnatevi e portate avanti un progetto a cui tenete molto: le stelle vi sorridono.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata complessa dal punto di vista delle relazioni interpersonali. Potreste discutere per cose banali, per cui cercate di mantenere la calma. Sul lavoro gestite con cautela novità e cambiamenti, a volte da voi non richiesti. La Luna è favorevole: provate a stringere i tempi dal punto di vista professionale e farvi valere portando avanti i vostri progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potreste dover fare i conti con un cambiamento dell’ultimo minuto che vi farà parecchio innervosire. Approfittate del weekend in arrivo per rilassarvi un po’, d’altronde in quest’estate avete lavorato molto. Non è il momento di fare scelte azzardate, prendetevi il vostro tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata in cui saranno possibili ritardi sul lavoro, soprattutto se attendete dei pagamenti. Mantenete la calma perché presto tutto si risolverà. In generale però avrete gran voglia di fare e sarete molto produttivi, specie sul lavoro, grazie alla Luna favorevole. Possibili problemi legali e burocratici.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata molto favorevole per chi è single: potreste fare infatti nuovi incontri. In arrivo una bella occasione di rivalsa, non perdetela. In generale state lontani dalle complicazioni e valutate bene pro e contro prima di prendere una decisione importante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: buona situazione astrale per i nati sotto questo segno. Incontri interessanti. È il momento di agire sul lavoro.

