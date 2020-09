Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 4 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata sarà per voi molto positiva: sarete determinati nel portare avanti i vostri progetti, grazie alla Luna favorevole. Marte positiva, inoltre, vi farà venire voglia di mettervi in gioco. Sul lavoro sarete ancora più agguerriti contro coloro che proveranno a mettervi il bastone tra le ruote. Possibile qualche tensione in famiglia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi sarà una giornata complessa dal punto di vista professionale: dovete circondarvi di persone valide, se non volete brutte sorprese. In amore o in generale nei rapporti interpersonali potreste aver avuto qualche dissidio: cercate di risolvere entro domenica. Cercate di moderarvi. Possibili contrasti in famiglia.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è per voi un periodo piuttosto complicato sotto molti punti di vista. Vi sentite pieni di voglia di fare e con tanto entusiasmo, ma a volte avete la sensazione di non ottenere per quanto vi siete impegnati. In amore avete voglia di recuperare il tempo perduto e di farlo velocemente: chiarite eventuali contrasti.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi siete davvero nervosi e pronti a scoppiare a ogni minimo problema. ’è molta tensione nella vostra vita forse a causa di qualche ritardo di troppo. Abbiate pazienza perché le cose si aggiusteranno presto. Cercate inoltre di non riversare il vostro nervosismo sul partner.

LEONE

Cari Leone, giornata positiva soprattutto dal punto di vista sentimentale. Avete superato dissidi che vi portavate dietro da tempo e ora siete più ottimisti e sereni. Questo vale anche per il lavoro: se avete avuto litigi con i colleghi o i vostri superiori, adesso è tutto risolto e avete ritrovato un buon rapporto. D’altronde avete la Luna favorevole.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete mantenere la calma e contare fino a dieci prima di aprir bocca perché non sarà una giornata favorevole. Le stelle d’altronde non vi supportano. Possibili discussioni quindi sia sul lavoro che in amore. Evitate polemiche inutili che possono rovinare rapporti solidi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata positiva per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro incomprensioni recenti ormai sono acqua passata.

