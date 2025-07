Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 4 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento è fondamentale non strafare con gli impegni quotidiani: potrebbe riaffacciarsi un po’ di incertezza o qualche dubbio che si credeva superato. L’ambiente intorno a voi è in continua trasformazione e proprio questa instabilità può generare un po’ di ansia e stress.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 luglio 2025), per voi si apre una fase particolarmente favorevole, grazie al sostegno di pianeti importanti come Giove, Marte e il Sole, almeno fino al 22. E’ il momento ideale per lasciarsi alle spalle esitazioni e sospetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, presto vi troverete ad essere chiamati a fare una scelta importante: restare dove siete o cambiare. Venere in opposizione e Marte dissonante non fanno sconti: portano allo scoperto tutto ciò che non funziona.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo periodo molti di voi si trovano di fronte a una scelta netta: restare o cambiare, dentro o fuori. Molto dipende dalla natura dell’attività svolta e dal livello di soddisfazione personale. Non trascurate il dialogo con il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 luglio 2025), Urano tra qualche giorno inizierà un transito a favore e porterà con sé una spinta di ribellione che si farà sentire in ogni ambito della vita. Il transito di mercurio in opposizione chiede solo di fare attenzione alle finanze.

PESCI

Cari Pesci, l’opposizione di Marte rappresenta una fonte di tensione per voi, una certa agitazione interiore torna e una sensazione di frenesia potrebbe rendervi più irrequieti del solito. Ci possono essere momenti di incertezza legati a nuove esigenze familiari.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: per voi si apre una fase favorevole, grazie al sostegno di pianeti importanti come Giove, Marte e il Sole.