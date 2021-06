Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 4 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per la giornata di oggi sono previste ottime novità per le coppie nate da poco che sono protette da Saturno e Luna. Chi invece vive una relazione di lungo tempo, può approfittarne per risolvere problemi di lungo corso. Per quanto riguarda il lavoro, non mancano le incertezze, ma non buttatevi giù.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 giugno 2021), questa splendida Luna favorisce gli incontri. Chi è single da tempo, dunque, potrebbe trovare l’anima gemella. Le coppie vivono forti e splendide emozioni. Capitolo lavoro: siate sicuri di essere circondati dalle giuste persone, soprattutto se avete un ruolo di responsabilità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata davvero tranquilla in amore, se vivete una relazione stabile, non avete nulla da temere. Potete decidere di fare qualcosa di diverso con il partner, la Luna vi aiuterà a ritrovare entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, ci vuole pazienza e anche le finanze non vanno benissimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – 4 giugno 2021 – evitate discussioni in amore. Avete già tanti pensieri per la testa: non complicate tutto inutilmente litigando con il partner, che può essere la vostra roccia su cui appigliarvi. Se qualcosa non va come vorreste o qualcuno vi infastidisce, non prendetevela troppo sul personale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 giugno), non è il momento di essere nostalgici e ripensare al passato, magari ad un ex, soprattutto se adesso siete felici e avete un partner. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite poco stimati e valorizzati.

PESCI

Cari Pesci, con un quadro astrale così favorevole, potete costruire qualcosa di davvero speciale. In amore tante cose andranno per il verso giusto. Sul lavoro dopo un periodo buio state riconquistando autorevolezza e la fiducia da parte di chi collabora con voi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: quadro astrale ottimo sia sul lavoro sia in amore.

