Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 30 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 30 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo di grandi cambiamenti per il vostro segno. I dubbi non mancano, e al momento non riuscite a capire cosa sia davvero importante per voi. Fatevi avanti sul fronte lavorativo. Se avete dei progetti a cui tenete particolarmente, i prossimi tre mesi saranno da sfruttare in pieno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 30 ottobre 2020 -, avrete la Luna in opposizione. Se avete da chiarire qualcosa con qualcuno non rimandate, è il momento giusto. Sul fronte del lavoro, ultimamente vi sentite un po’ confusi: avete tante cose da fare. Forse è il momento di cambiare aria, ma non prendete decisioni affrettate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi si prevede una giornata all’insegna di qualche difficoltà in amore. I problemi negli ultimi mesi non sono mancati, soprattutto nei rapporti con il partner. È arrivato il momento di affrontarli, inutile rimandare ulteriormente. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore aumenterà la tensione nervosa. Cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata complessa: le coppie in crisi devono cercare di parlarsi e chiarire. Il mese di novembre deve essere quello della riappacificazione, altrimenti meglio lasciarsi. Sul fronte del lavoro, non date spazio alle polemiche e non pretendete la perfezione. Tutti possono sbagliare.

ACQUARIO

Cari Acquario, si prevede una giornata molto favorevole in amore, d’altronde Venere vi assiste. Per quanto riguarda il lavoro, in questa fine del mese tutti i progetti saranno favoriti. Attenzione però: gestite tutto con cautela e calma, senza farvi prendere dalla fretta o dall’ansia.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 30 ottobre 2020 – è il momento di riprendere questioni rimaste in sospeso. Se avete litigato con il partner cercate di chiarirvi. Per quanto riguarda il lavoro, tante nuove opportunità in arrivo da cogliere al volo. Dimostrate a tutti le vostre capacità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata sarà meno tesa dal punto di vista dell’amore. Opportunità importanti sul lavoro.

