Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 30 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 30 ottobre – si prevede una giornata di recupero, dopo un periodo complesso, grazie alla Luna nel segno. Sul fronte del lavoro, Mercurio è in opposizione: discussioni in arrivo per motivi di lavoro, soldi o famiglia. Cercate di mantenere la calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (30 ottobre 2020) si prevede una giornata di transizione, ma preparatevi perché da qui a novembre ci saranno ottime novità e opportunità da cogliere al volo. Per quanto riguarda il lavoro, si prospettano giornate positive. È arrivato il momento di fare delle scelte: affrontale con responsabilità e serenità. Ne va del vostro futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi il cielo sarà di nuovo sereno, basta ansie dunque, ma datevi da fare perché le stelle sono dalla vostra parte. Magari potreste anche vivere una bella storia d’amore che tanto state cercando. Sul fronte del lavoro, tante novità in arrivo: programmate tutto nei minimi dettagli e avrete belle soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi venite da un paio di giorni davvero difficili. Ma per fortuna dalle prossime ore ritroverete serenità. Sul fronte del lavoro, periodo ottimo e da sfruttare in pieno. Da dicembre sarà possibile riprendere un progetto importante che avete in testa o abbozzato. Dimostrate a tutti di cosa siete capaci.

LEONE

Cari Leone, si prevede una giornata complessa, con problemi soprattutto se avete a che fare con i nati sotto il segno dello Scorpione e dell’Acquario. Possibili tensioni dunque anche a livello lavorativo con colleghi e superiori. Mantenete la calma, e attenzione a non fare brutte figure. Fatevi aiutare da un esperto se avete da sbrigare questioni legali o finanziarie.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prevede una giornata complessa: avete avuto delle tensioni in amore e nei rapporti con il partner, ma ora per fortuna le cose sono migliorate. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate i tuoi antagonisti che vi circondano. C’è sempre qualcuno che proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: dopo giorni difficili, torna il sereno. Ottime notizie sul fronte del lavoro da qui a dicembre.

