Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 30 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 30 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la fine dell’anno porterà tanti dubbi in amore. Le coppie già separate, evitino contrasti e litigi. Qualcosa non va, è evidente. Dovete capire il motivo. La vostra confusione si farà strada non solo nei vostri pensieri, ma anche nel lavoro: servirà molta concentrazione, prima di combinare qualche guaio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 30 dicembre 2022), dal punto di vista sentimentale sarà tutto più facile da mettere in pratica: abbiate però il coraggio di farlo. Buttatevi! La Luna è tornata a sorridervi e sarete protagonisti di tante belle situazioni. Finalmente vi siete tolti delle noie di salute: ora è tutto pronto per ripartire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – 30 dicembre 2022 – finalmente si apre un nuovo capitolo della vostra vita. Riguarderà l’ambito familiare e soprattutto amoroso. Troverete al vostro fianco una persona che vi farà una promessa importante per il futuro. Valutatela a fondo. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono tanti progetti da portare avanti con fiducia, ma la vostra voglia di fare li gestirà tutti senza problemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, lanciatevi andare… Si vive una volta. Organizzate un bel Capodanno con la persona che amate. Cercate sempre amore e soprattutto relax: vi serve tutto ciò in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno sempre piccoli problemi da risolvere: siate forti, non buttatevi giù.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 30 dicembre 2022), il mese di dicembre si chiuderà in maniera positiva. Ora potrete realmente pensare a drastici cambiamenti. Fatevi trasportare dalle sensazioni positive per il 2023 che orami è veramente alle porte. Lavoro? Capirete da soli quando sarà il momento giusto di dare il massimo.

PESCI

Cari Pesci, sul piano dell’amore, Venere nel corso delle prossime ore vi aiuterà e anche tanto. Con il nuovo anno, Saturno entrerà nel vostro segno: servirà a rimettere a posto alcune cose lasciate in sospeso per la vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la Luna è tornata a sorridervi e sarete protagonisti di tante belle situazioni.