Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 29 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, approfittate di questa giornata per chiarire eventuali malintesi e problemi con le persone a cui volete più bene. Se ci sono problemi all’interno della coppia, cercate di risolverli il prima possibile. Se avete progetti da portare avanti, specie con il partner, fatelo con entusiasmo. Qualche tensione a lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi questa è una giornata all’insegna del recupero e della ripartenza, nonostante dal punto di vista fisico vi sentite un po’ fiacchi. Per il futuro siete chiamati a prendere decisioni importanti, soprattutto in ambito lavorativo. In amore se siete single potreste fare incontri molto positivi.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi, 29 maggio 2020, dovete mettere al centro della vostra vita e del vostro futuro l’amore, anche se potrebbero esserci dei problemi con il partner specie per le coppie di lunga data. Evitate le polemiche inutili, specie da qui alla fine della settimana. Qualche difficoltà sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potrebbero esserci novità, anche clamorose, sul piano sentimentale. In particolare potrebbe esserci un inaspettato ritorno di fiamma. Chi invece vive una storia ormai in profonda crisi, potrebbe decidere di chiudere definitivamente il rapporto. Sul lavoro concentratevi solo su ciò che realmente è importante.

LEONE

Cari Leone, la giornata di oggi, 29 maggio 2020, è considerata adatta per risolvere problemi sentimentali che vi trascinate da lungo tempo. Qualche tensione anche in ambito familiare: parlatevi e provate a chiarire. Sul lavoro avete davvero voglia di dare una svolta alla vostra carriera.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi sfruttate una Luna molto interessante che porterà a cambiamenti significativi per il vostro futuro. In questi mesi ci sono stati molte novità anche importanti a cui avete dovuto far fronte, e così siete riusciti a liberarvi di situazioni inutili. Sul lavoro è il momento di ripartire, anche a costo di prendere decisioni drastiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: continua un periodo di grandi e positivi cambiamenti. Prendete decisioni importanti.

