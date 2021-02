Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 26 febbraio – ciò che proverete in amore sarà importante, potrebbe farvi aprire gli occhi. Lavoro? Siete pensierosi, questo vi capita ogni qual volta dovete fare una scelta importante. Coraggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, durante la giornata qualcosa non andrà bene… Siete in una fase che durerà poco. Non temete. Per quanto riguarda il lavoro, ancora nessuna novità all’orizzonte… Pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna oggi – venerdì 26 febbraio 2021 – resterà in buon aspetto. Se ci sono state perplessità dovrete superarle. Per quanto riguarda il lavoro, avete una buona energia che coinvolgerà le vostre scelte. Bene i rapporti con colleghi e clienti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la fine del mese di febbraio sarà molto interessante per voi: la Luna sarà dalla vostra parte in particolare durante le giornate di sabato 27 e domenica 28. Capitolo lavoro: ancora nessun grande cambiamento in vista per voi. Dovete imparare a dosare le scelte che fate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (venerdì 26 febbraio 2021), anche se rimuginare vi infastidisce, il ricordo di un recente distacco potrebbe tornarvi in mente. Lavoro? Se dovete riconfermare un accordo o un progetto, fate le vostre mosse con cautela. A marzo potrebbero esserci dei cambiamenti.

PESCI

Cari Pesci, un problema familiare nato alla fine dello scorso anno potrebbe tornarvi in mente in questi giorni di febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, l’orizzonte sembra più sereno, gli ultimi tre giorni di febbraio (26, 27 e 28) poteranno con loro una sorpresa. Una bella sorpresa.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottime notizie dal fronte lavorativo. Meno bene l’amore, ma non per tutti.

