Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 24 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi sarà una giornata un po’ sottotono: in questo periodo molti di voi hanno sofferto a causa della lontananza del partner. Presto però vi riabbraccerete e tutto questo sarà solo un lontano ricordo. Sul lavoro se avete cambiato da poco attività vi sentite come disorientati, ma è normale ed è una situazione transitoria.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (24 settembre 2021), è il caso di parlare a cuore aperto con il partner, se volete evitare disagi o di compromettere la storia. Se avete dubbi sulla sua fedeltà o semplicemente siete stanchi della solita routine, sfogatevi e cercate una soluzione. Sul lavoro occhio a chi vuole mettervi il bastone fra le ruote.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata nella quale approfittare per parlare con il partner e dire tutto ciò che pensate. Fatelo a cuore aperto e vedrete che poi vi sentirete meglio. Altrimenti rischiate di ingigantire inutilmente un problema che in realtà non esiste. Sul lavoro sono in arrivo ottime opportunità. Valutate pro e contro prima di accettare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere sarà favorevole per cui vi attende un weekend all’insegna della passione e dell’eros. Sul lavoro sono in arrivo piacevoli novità: entro la fine dell’anno potreste cambiare attività o lanciarvi in nuove esperienze. D’altronde quello che fate attualmente vi pesa e vi ha stancato, avete bisogno di nuovi stimoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 settembre 2021), con Luna e Venere contrari potreste dover fare i conti con alcune discussioni, spesso anche piuttosto banali, con il partner. Sul lavoro la situazione non è delle migliori, ma come si dice in questi casi, forse è meglio tenersi stretto ciò che si ha. Guardate al futuro con ottimismo.

PESCI

Cari Pesci, evitate inutili polemiche e non cadete nei trabocchetti di chi farebbe di tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote. In amore potete vivere forti e speciali emozioni. Sul lavoro, se in queste settimane sarete bravi a coltivare e cogliere al volo giuste occasioni, verrete ricompensati e potrete togliervi grosse soddisfazioni.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in arrivo grosse soddisfazioni.

