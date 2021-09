Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, con l’opposizione di Marte il consiglio è di essere prudenti in amore. Evitate di dare adito a polemiche sterili con il partner e andate dritti per la vostra strada. Sul lavoro non mancheranno le novità, ma evitate di impuntarvi o fare il passo più lungo della gamba, perché non è il momento adatto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (24 settembre 2021), molti di voi hanno attraversato una crisi seria in amore, e ora state cercando di ricucire i rapporti e incollare i cocci. Siate prudenti. Sul lavoro avete voglia di novità e di cambiare attività, perché quello che fate non vi soddisfa più.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata molto positiva in amore: se c’è una persona che vi piace, potete farvi avanti e dichiararvi. Non avete nulla da perdere, anzi potete togliervi belle soddisfazioni. Sul lavoro portate avanti nuovi progetti, ma senza fretta. Meglio avere tutto pronto prima di lanciarsi in nuove avventure. Prendetevi il tempo necessario.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna nel segno vi farà vivere grosse emozioni. Sul lavoro ci sono tante questioni in sospeso, ma presto si sbloccheranno. In particolare chi ha un’attività autonoma potrà presto risollevarsi e togliersi belle soddisfazioni. Forse è il caso però di rivedere un accordo che non è più così conveniente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 settembre 2021), per voi si prospetta una giornata nella quale dovrete essere pazienti e non troppo critici, in particolare con voi stessi. Sul lavoro può esserci qualche tensione, cercate di evitare tensioni con colleghi e superiori, soprattutto se si tratta di questioni di poco conto.

VERGINE

Cari Vergine, giornata nella quale avrete maggiore consapevolezza dei vostri sentimenti e delle scelte che avete compiuto. Se siete single potete fare nuove conoscenze. Sul lavoro molti di voi hanno da poco accettato un nuovo prestigioso incarico, datevi da fare e rimboccatevi le maniche, ma siate fiduciosi.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: è il momento di lanciarsi verso nuove sfide.

