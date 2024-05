Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 24 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo è il periodo giusto per rilanciare le vostre quotazioni in amore, soprattutto se provenite da storie fallimentari o da una dolorosa separazione. Nel corso delle prossime ore di questo 24 maggio ci saranno tutte le condizioni per recuperare e stare meglio anche con voi stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 maggio 2024), Venere non è più contraria: andrete incontro ad un periodo in cui potrete fare chiarezza nella vostra vita sentimentale. E’ arrivato il momento di consolidare il vostro rapporto magari programmando insieme qualcosa di interessante. A breve ci sarà modo di recuperare anche sul piano psicofisico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non è facile comprendere il vostro stato d’animo in questo periodo… Magari avreste voglia di lasciare il vecchio per il nuovo in amore… Calma. Prima di prendere delle decisioni riflettete a fondo. Chi è single è smanioso di costruire una nuova relazione o magari di entrare all’interno di un rapporto a tre. Lavoro? Prestate grande attenzione alle vostre mosse, attenti alle delusioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci sono delle buone emozioni in arrivo che non dovrete sprecare buttandovi solo a capofitto nel lavoro. In questo fine settimana di maggio cercate di rilassarvi e di non pensare a tutte quelle beghe che hanno a che fare con il lavoro o il dovere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 maggio 2024), ultimamente avete faticato parecchio dal punto di vista psicofisico. Pigrizia e noia dovrebbero essere messe da parte in questo momento della vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, tutti quelli che hanno un’attività in proprio adesso stanno pensando ad innovare e ad allargare i propri orizzonti anche a livello collaborativo.

PESCI

Cari Pesci, le stelle in questo momento vi spingono ad evitare reazioni troppo impulsive, soprattutto se avete a che fare con persone che tendono a provocarvi o a mettervi in grossa difficoltà. Nel corso delle prossime ore cercate di usare la diplomazia come arma per farvi ragione o per vincere una disputa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Venere non è più contraria. Andrete incontro ad un periodo in cui potrete fare chiarezza nella vostra vita sentimentale.