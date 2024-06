Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 15 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 15 giugno 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, i nati sotto questo segno vivranno un sabato con la Luna in opposizione, meglio farsi scivolare le cose di dosso. Le prossime due settimane saranno complicate. Domenica ci sarà troppo nervosismo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 giugno 2024), dovete trovare più fiducia nel prossimo. Venere sostiene i cuori solitari, in particolare durante la giornata di domenica. Molti di voi potranno attuare un cambiamento.

GEMELLI

Cari Gemelli, i nati sotto questo segno saranno chiamati a cercare il vero amore. Potranno avanzare delle richieste sul lavoro. Luna ottima in vista. Non riserva sorprese la situazione economica.

CANCRO

Cari Cancro, Luna dissonante durante questo sabato di metà giugno: saranno possibili delle piccole discussioni. Basta rifugiarsi nei ricordi: guardate al futuro con tranquillità e fiducia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 giugno 2024), bella Luna a favore. Ora dovrete riparare i danni causati da un maggio non proprio brillante. Avrete una gran voglia di vincere una sfida. Luna ancora favorevole.

VERGINE

Cari Vergine, dovete sfruttare questi giorni di metà giugno che saranno molto promettenti in amore. Nel corso della seconda parte del mese avrete le idee molto più chiare. Lavoro? In arrivo possibili proposte da accettare. Starà a voi, ovviamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: bella Luna a favore. Ora dovrete riparare i danni causati da un maggio non proprio brillante.