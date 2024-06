Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 15 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 15 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete la Luna nel segno che aumenta il desiderio di amare. Può succedere qualcosa di magico: state pronti ad agire. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a raccogliere presto i risultati della semina.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 giugno 2024), situazione astrologica promettente. Molto promettente. E’ in arrivo il momento di verificare la bontà di qualcuno sul lavoro. La Luna nel segno aiuterà l’amore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, possibile qualche piccolo dissidio o scontro con un o una ex. Buon periodo invece per il lavoro. Una rivincita è dietro l’angolo. Da domenica avrete anche la Luna favorevole. Bene così.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non dovete prestare il fianco alle polemiche. Non ora. Tenete duro e mordetevi la lingua se necessario. Per quanto riguarda il lavoro, tutto sembra più complicato, ma non temete finirà bene. Rimboccatevi le maniche però…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 giugno 2024), Venere e Luna nel segno aiuteranno l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, non lasciate nulla di intentato. Datevi da fare. Solo così riuscirete a raccogliere i giusti frutti.

PESCI

Cari Pesci, tanti pianeti a favore nel corso delle prossime ore aiuteranno la sfera sentimentale. Bisogna prendere una decisione sul lavoro senza buttare la spugna. Tenete duro e fate la vostra scelta. Venere porterà nuove opportunità anche in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: Venere e Luna nel segno aiuteranno l’amore.