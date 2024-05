Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 24 maggio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, grazie al nuovo transito di Venere nel corso delle prossime ore di questo fine maggio crescerà la voglia di tornare protagonisti ma anche di mettere l’amore e la vita di coppia al centro delle vostre giornate. Lavoro? Se vi siete stressati troppo a livello lavorativo durante la settimana, ora potreste pagarne dazio sentendovi un po’ giù di corda…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 maggio 2024), nel corso della giornata di questo fine mese potrebbe emergere qualche piccolo fastidio nelle relazioni di vecchia data o nei rapporti con un ex… Le nuove coppie viaggiano col vento in poppa. Bene così.

GEMELLI

Cari Gemelli, state imparando a tirare fuori le vostre emozioni e a confrontarvi con gli altri in maniera diretta ed efficace. State vivendo dei momenti di verifica. In particolare in quelle coppie ancora in bilico che non hanno trovato il loro centro di gravità permanente. Avete bisogno di progetti nuovi per stare bene con voi stessi.

CANCRO

Cari Cancro, l’ultima parte del mese sarà molto utile per verificare un amore o per entrare in contatto con persone nuove. Se c’è una persona che vi piace, questo è il momento giusto per manifestare i vostri sentimenti. Coraggio! Buttatevi nella mischia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 maggio 2024), Venere ha da poco iniziato un transito che premia soprattutto le relazioni sociali e le nuove amicizie. Nel corso delle prossime ore di questo maggio dovrete cercare di godervi il momento in maniera spensierata anche per recuperare le vostre energie psicofisiche che avete perso nel recente passato.

VERGINE

Cari Vergine, se in amore c’è ancora qualcosa che non quadra, nel corso delle prossime ore pretenderete un confronto con il partner per capire da quale parte sta la verità. Dovrete cercare di trovare un punto di intesa sulla gestione dei figli, della casa e sui programmi per il vostro futuro insieme. A lavoro!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: in queste ore vengono premiate soprattutto le relazioni sociali e le nuove amicizie.