Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, le stelle vi invitano a non trascurare i particolari, anzi… Date loro attenzione più del dovuto! Siate meno irruenti così avrete soddisfazioni doppie!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un amore potrebbe nascere letteralmente di punto in bianco! Ve lo meritereste assolutamente.

Gemelli

Cari Gemelli, con la Luna in quadratura (fino al tardo pomeriggio) dovrete essere cauti e pazienti. Provate a dribblare le situazioni più stressanti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna in Vergine è pronta a regalarvi una gioia lavorativa, una soddisfazione professionale che attendevate da un bel po’. Si può chiudere un affare, firmare o rinnovare un accordo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 giugno 2024), il cambio di Luna potrebbe creare situazioni inaspettate come un guadagno extra o addirittura qualcuno che vi regala dei soldi.

Vergine

Cari Vergine, ora potete combinare qualcosa di buono grazie alla Luna nel segno, mettete al bando ansie e paranoie perché avete tutte le carte in regola per “sfondare”.

Bilancia

Cari Bilancia, è il momento di fermarsi un attimo e studiare un nuovo piano, sono le stelle a chiedervelo per evitare di farvi male!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, incontri promettenti in vista, una conoscenza che non vi lascerà affatto indifferenti!

Sagittario

Cari Sagittario, avete ancora la Luna storta e così sarà fino al tardo pomeriggio, attendete qualche giorno prima di prendere decisioni importanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna è pronta a regalarvi un’opportunità di lavoro tanto interessante quanto inattesa.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 giugno 2024), vi attendono sorprese piacevoli grazie a un quarto di Luna molto interessante. Nel corso di questa giornata potreste ricevere un’ottima notizia.

Pesci

Cari Pesci, la Luna contraria potrebbe provocare qualche piccolo problema o un momento di tensione. Un ex piuttosto agguerrito potrebbe rifarsi vivo per pretendere o chiedere qualcosa.