Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, in questo ultimo giorno lavorativo della settimana avete voglia di dare il massimo e dimostrare a colleghi e superiori che il percorso fatto finora a lavoro è servito a rendervi dei grandi professionisti. Sarà una giornata perfetta per prendersi delle soddisfazioni nei confronti di chi non fa nulla per nascondere la mancanza di fiducia nei vostri confronti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avrete una gran voglia di passare la serata in compagnia degli amici di sempre, quelli che vi capiscono con un solo sguardo, senza bisogno di parole. Alcuni di voi stanno attraversando un periodo di grandi cambiamenti, ma alcune radici non scompaiono mai. E vi aiutano a ritrovare la rotta quando il mare è in tempesta.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo venerdì avrete l’occasione di chiarire con un vecchio amico con cui avete perso i contatti da un po’. La vita ci porta sempre a fare scelte e ogni scelta implica una rinuncia: tuttavia, ci sono dei rapporti che “fanno dei giri immensi e poi ritornano”. L’importante è che entrambi abbiate voglia di sotterrare una volta per sempre l’ascia di guerra e scrivere una nuova pagina della vostra amicizia.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarete molto nervosi. Ormai da mesi, complice anche l’emergenza che ha colpito tutto il Paese, la vostra situazione lavorativa non riesce a risollevarsi. Vi trascinate ogni giorno davanti al pc, o in ufficio, con lo stesso umore di un condannato a morte. E’ evidente che avete bisogno di un repentino cambio di rotta: pensateci seriamente.

LEONE

Cari Leone, in questo venerdì 24 luglio vi sentirete invincibili, soprattutto in campo sentimentale. Alcuni di voi, single da un po’, hanno una voglia matta di rituffarsi in una nuova avventura. Altri, invece, hanno paura di soffrire ancora una volta e quindi trattengono le emozioni: le stelle, tuttavia, vi spingono a lasciarvi andare. Anche soffrire, in fondo, è vivere. Siete sicuri di star vivendo appieno adesso?

VERGINE

Cari Vergine, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovrete aspettarvi diversi grattacapi. Sul lavoro, infatti, non tutto sta andando come speravate: avete bisogno di nuovi stimoli e soprattutto di migliorare nei rapporti umani con i colleghi. In famiglia ci saranno invece alcuni problemi economici: meglio risparmiarsi qualche spesa di troppo, in questo periodo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: niente sembrerà impossibile per voi in questo venerdì. Non dovete far altro che prendere il mondo a morsi e portare a casa ogni soddisfazione che volete. Le stelle saranno al vostro fianco.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

