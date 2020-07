Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 24 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un periodo complicato, vi sembra di arrancare e di non riuscire a correre. Dovete accettare questo momento, le difficoltà sono importanti e fanno parte di un processo di trasformazione che avete iniziato da qualche tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in coppia ci sono problemi, con il partner sembra esserci un litigio dopo l’altro nonostante la vostra grande voglia di far funzionare le cose. Sul lavoro c’è una bella ripresa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox oggi cercate di non esplodere di nervosismo, ma di mantenere la calma nonostante le discussioni con il partner. Sul lavoro anche c’è qualche problema da risolvere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete dei problemi in sospeso, delle questioni con il partner o con qualche amico che vanno risolte entro breve tempo e rischieranno di peggiorare.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi – 24 luglio – vi vede molto proiettati verso il futuro: avete voglia di intraprendere una nuova avventura che riporti in alto la vostra autostima. Cercate di trovare i giusti stimoli.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi sarà una giornata complicata, soprattutto con il partner. La Luna è in opposizione e vi crea dubbi e perplessità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: avete voglia di intraprendere una nuova avventura che riporti in alto la vostra autostima. Cercate di trovare i giusti stimoli.

