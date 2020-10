Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 23 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 23 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata interessante, le settimane che verranno saranno ricche di emozioni, potrete finalmente rispolverare l’amore dall’armadio. Sul fronte professionale invece tutt’altro paio di maniche, siete un po’ giù di tono, nel pomeriggio le stelle vi aiuteranno a rimettervi in piedi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, avete ancora qualche dubbio che vi tormenta dal punto di vista sentimentale, qualche bugia o mezza verità che non vi è proprio andata giù, cercate di parlare apertamente con il partner, basta prendere tempo per pensare, avete spremuto abbastanza le meningi, è tempo di decidere cosa fare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete tanta voglia di amare in questo periodo e la giornata di oggi potrebbe essere d’aiuto per i vostri cuori solitari, troverete con chi dialogare e nascerà una forte intesa. Dal punto di vista professionale dovete fare il punto della vostra situazione economica, le spese da affrontare sono tante.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox dovete prendervi una piccola pausa in amore se non siete certi di quel che volete dalla vita. Le coppie che vogliono parlare apertamente di quello che stanno vivendo potranno farlo durante il weekend. Per quanto riguarda il lavoro, avete un’attenzione maniacale per i dettagli, un nuovo contatto potrebbe essere fondamentale per il vostro futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, siete un po’ agitati in questo periodo, tutta colpa dell’amore che vi priva del sonno, scelte fatte e scelte ancora da fare vi tormentano. Sul fronte professionale riscontrate diversi problemi, non siete a vostro agio con l’ambiente lavorativo, fate buon viso a cattivo gioco per portare a casa il risultato.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox dovete essere più prudenti in questo periodo soprattutto in amore, Venere non sarà più opposta dal 28 ottobre quindi portate pazienza fino ad allora per giocare le vostre carte. Sul fronte professionale siete in fase di miglioramento anche dal punto di vista economico.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: avete tanta voglia di amare, nel pomeriggio potreste incontrare la persona giusta.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 19-25 OTTOBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 23 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 23 ottobre 2020