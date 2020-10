Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 23 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 23 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox non dovete temere la giornata di oggi, certo partirà un po’ sottotono questa mattina, ma nel pomeriggio riuscirete a recuperare terreno. Sul fronte professionale avete bisogno di cambiare aria, siete stanchi di fare sempre le stesse cose, cercate di risolvere prima alcuni rancori passati.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore, occhio però, siate cauti se siete indecisi tra due persone. Nel campo professionale, chi è insoddisfatto dovrà prendere una decisione, dare un taglio netto e fare un passo in avanti verso il futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi per voi porta poche soddisfazioni in amore, l’ultimo periodo non è stato dei migliori, ne avete ancora di strada da fare, per fortuna il weekend sarà più fortunato. Sul fronte professionale da dicembre avrete Saturno con un transito importantissimo che potrebbe essere decisivo.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi per voi sarà una giornata interessante, un po’ come tutta la settimana del resto, cercate di discutere proprio oggi di importanti questioni di cuore, il vostro partner è disposto ad ascoltare ciò che avete da dire, quindi non tiratevi indietro. Saturno alla fine dell’anno non sarà più opposto, quindi non arrendetevi ancora con il lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata intensa, nel pomeriggio la Luna inizia il suo transito in opposizione e questo vi renderà più tristi e più cupi, avrete poca voglia di socializzare e allontanerete anche il partner. Sul campo professionale, chi ha un ruolo di responsabilità potrebbe dover discutere con i piani alti per colpa di qualcun altro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox quella di oggi per i single sarà una giornata di domande, dovete capire se vi state impegnando davvero per trovare l’amore o vi piace semplicemente piangervi addosso. Il cielo oggi è sereno quindi conviene approfittarne. Sul fronte professionale arriva un accordo da firmare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: ottima giornata per parlare d’amore con il partner, buttate fuori le vostre indecisioni.

