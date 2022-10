Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 21 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 21 ottobre – sarà una giornata un po’ nervosa anche se gli incontri saranno favoriti quindi state all’erta, drizzate le antenne. Per quanto riguarda il lavoro, sarebbe il caso di osservare quello che accade e analizzare tutto con calma. Non fatevi prendere dalla rabbia o dall’ansia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 ottobre 2022), la Luna è in aspetto buono, nel corso degli ultimi giorni ci sono stati problemi che, finalmente, potranno essere chiariti e risolti. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dovrebbe essere gestito con attenzione. Con più attenzione rispetto al solito…

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la gioranta di oggi non fate tutto di corsa, altrimenti si rischia di trascurare qualche dettaglio anche in amore. Per quanto riguarda il lavoro, le scelte che fate in questo periodo sono ottime per il vostro futuro. Discorso che vale anche fuori dal mondo lavorativo…

CANCRO

Cari Cancro, se siete rimasti troppo lontani da una persona adesso sarà possibile recuperare il tempo e il terreno perduto. Non vi piace che alcune persone parlino alle vostre spalle, in particolare che dicano cose di voi che non sono vere, soprattutto sul lavoro…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 ottobre 2022), le coppie che hanno avuto delle difficoltà durante la giornata dovranno essere caute perché tutto scorrerà più lentamente del solito. Servirà pazienza. Tanta pazienza. I problemi, in diversi casi, nascono a causa di spese più esose del previsto.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna nel segno vi rende più forti, anche oggi – venerdì 21 ottobre 2022 – ci saranno stelle favorevoli per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, vuoi affrontare una sfida lavorativa? Ci sono ottime possibilità di vincere. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la Luna nel segno vi rende certamente più forti. Bene il lavoro.