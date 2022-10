Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 21 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – venerdì 21 ottobre 2022 – si prospetta interessante, eliminate solo quel senso di disagio che porta il ricordo di emozioni sbagliate vissute nel recente passato. Insomma, è arrivato il momento di voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, preparatevi per esami importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 ottobre 2022), chi ha due storie entro la fine del mese dovrà fare chiarezza una volta per tutte. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo funziona meglio di quello che vi siete appena messi alle spalle. Coraggio! Datevi da fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, pensate a cose utili per la coppia, anche se nel pomeriggio potreste avere dei dubbi, dei problemi da affrontare e risolvere. Sguardo rivolto al futuro. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per cambiare rotta, anche con decisione se necessario. Voltate pagina.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se siete in coppia da tempo e ci sono stati problemi, parlatevi subito. Chiarite: basta litigare, soprattutto per cose futili che vi portate dietro da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi, ma l’importante è che tutto vada a buon fine. Tenete duro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 21 ottobre 2022), le stelle sono dalla vostra parte, anche nel fine settimana ci sarà qualcosa in più da dire e fare. Lavoro? Molti avranno una occasione lavorativa da sfruttare fino in fondo. Tenetevi pronti.

PESCI

Cari Pesci, per voi è in arrivo una giornata piena, colma, di agitazione ma durante il fine settimana tutto andrà meglio. Entro la serata di oggi – venerdì 21 ottobre 2022 – dovrete risolvere un problema di lavoro che vi portate dietro da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: le stelle sono dalla vostra parte. Ottime notizie anche dal lavoro.